لم يحدث من 2011 .. إجراء ألماني عاجل بحق السوريين على أراضيها

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه ولأول مرة منذ العام 2011 أعلنت ألمانيا ترحيل لاجىء سوري إلى بلاده.

وفي وقت لاحق ؛ أكد جونزالو فارجاس يوسا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، أن عودة مليون لاجئ في العام المقبل، يأتي في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده البلاد.

وفي تصريحات له ؛ ذكر يوسا، إن "نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى بلادهم منذ ديسمبر 2024، إضافة إلى نحو مليونَي شخص من النازحين داخليا الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية".

وبين أن ذلك يعني أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا، خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، إلى مناطقهم في بلد أنهكته الحرب على المستويات الاقتصادية والخدمية".