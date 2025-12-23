قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في قرية صيدا المقرز بريف القنيطرة الجنوبي

قوات الاحتلال- أرشيفي
قوات الاحتلال- أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم، الثلاثاء، في قرية صيدا المقرز بريف القنيطرة الجنوبي.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، في قريتي بئر عجم وبريقة القديمة في ريف القنيطرة الجنوبي، وبالمنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في ريف درعا الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة الاحتلال مؤلفة من سيارتي "هايلكس" وآلية "همر" عسكرية توغلت في بئر عجم، وصولاً إلى قرية بريقة القديمة، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية باتجاه سرية عسكرية مهجورة تُعرف باسم "سرية الهور" شرق قرية بريقة، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال رئيس بلدية عابدين ومعرية موفق محمود، في تصريح لـ"سانا": "إن قوات الاحتلال توغلت فجراً بين القريتين، وأقامت حاجزاً مؤقتاً عند نقطة المقسم، ما أدى إلى حالة من القلق بين الأهالي وتقييد حركة التنقل".

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغّلت أمس في عدة قرى بريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

