مبعوث أممي سابق: أكراد سوريا لا يسعون للانفصال.. اتفاق مارس 2025 تم تحت ضغط أمريكي

أكد السفير رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا سابقًا، أن الوضع في سوريا معقد، مشيرًا إلى أن الأكراد لا يسعون للانفصال عن الدولة السورية، بل يطالبون باحترام خصوصيتهم الثقافية.

وأضاف رمزي عز الدين، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مفاوضات جارية بين الأكراد والحكومة السورية بدعم أمريكي، حيث يسعى الأكراد للحصول على وضع خاص داخل الدولة.

وأشار رمزى عز الدين، إلى أن الحكومة السورية الحالية أبدت استعدادها لدمج الأكراد داخل الدولة، لكنها ترفض أن يكون لهم فرق عسكرية مستقلة، مقترحة توزيعهم على ثلاثة فرق ضمن الجيش السوري، بينما يرفض الأكراد هذا الحل.

ونوه رمزى عز الدين، بأن الاتفاق المبرم في مارس 2025 كان اتفاق نوايا أكثر من كونه اتفاقًا عمليًا، حيث تم تحت ضغط أمريكي، ولم يسفر عن أي تقدم ملموس في المفاوضات.