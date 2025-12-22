قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري جاد لحماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
أخبار العالم

ألمانيا تعلن تسجيل أكثر من ألف تحليق مشبوه للمسيّرات خلال 2025

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن هولجر مونش رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا عن تسجيل أكثر من ألف تحليق مشبوه لطائرات مسيرة في الأراضي الألمانية منذ بداية العام وحتى منتصف ديسمبر الجاري.

وأوضح مونش في تصريحات صحفية أن الوكالة تعكف حاليا على إعداد تقييم شامل على مستوى البلاد للحالات المشتبه بها منذ بداية العام، بالاعتماد على كافة البيانات المتاحة وبالتنسيق مع القوات المسلحة الألمانية، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأشار رئيس الشرطة الجنائية الاتحادية إلى أن معظم هذه الحوادث استهدفت منشآت عسكرية ومطارات، إضافة إلى بنى تحتية حيوية أخرى تشمل شركات الدفاع ومرافق الموانئ.

وحول الاتهامات باحتمالية ضلوع جهات روسية في تشغيل هذه المسيّرات، أكد مونش صعوبة تحديد ذلك بيقين تام، مشيرا إلى التحديات الكبيرة في تحديد هوية مشغلي الطائرات المسيّرة واستجوابهم.

وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، افتتحت ألمانيا يوم الأربعاء الماضي مركزا مشتركا للدفاع ضد الطائرات المسيرة في العاصمة برلين، بهدف تحسين قدرات رصد وتحييد المسيّرات غير المصرح بها، على أن يبدأ عملياته رسمياً في يناير المقبل.

كما تم تشكيل وحدة متخصصة للدفاع ضد الطائرات المسيّرة تابعة للشرطة الاتحادية الألمانية في وقت سابق من الشهر الجاري، تضم نحو 130 ضابطا متخصصا.

ألمانيا تحليق مشبوه طائرات مسيرة هولجر مونش القوات المسلحة الألمانية

