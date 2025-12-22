ألمانيا تعلن تسجيل أكثر من ألف تحليق مشبوه للمسيّرات خلال 2025

أعلن هولجر مونش رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا عن تسجيل أكثر من ألف تحليق مشبوه لطائرات مسيرة في الأراضي الألمانية منذ بداية العام وحتى منتصف ديسمبر الجاري.

وأوضح مونش في تصريحات صحفية أن الوكالة تعكف حاليا على إعداد تقييم شامل على مستوى البلاد للحالات المشتبه بها منذ بداية العام، بالاعتماد على كافة البيانات المتاحة وبالتنسيق مع القوات المسلحة الألمانية، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأشار رئيس الشرطة الجنائية الاتحادية إلى أن معظم هذه الحوادث استهدفت منشآت عسكرية ومطارات، إضافة إلى بنى تحتية حيوية أخرى تشمل شركات الدفاع ومرافق الموانئ.

وحول الاتهامات باحتمالية ضلوع جهات روسية في تشغيل هذه المسيّرات، أكد مونش صعوبة تحديد ذلك بيقين تام، مشيرا إلى التحديات الكبيرة في تحديد هوية مشغلي الطائرات المسيّرة واستجوابهم.

وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، افتتحت ألمانيا يوم الأربعاء الماضي مركزا مشتركا للدفاع ضد الطائرات المسيرة في العاصمة برلين، بهدف تحسين قدرات رصد وتحييد المسيّرات غير المصرح بها، على أن يبدأ عملياته رسمياً في يناير المقبل.

كما تم تشكيل وحدة متخصصة للدفاع ضد الطائرات المسيّرة تابعة للشرطة الاتحادية الألمانية في وقت سابق من الشهر الجاري، تضم نحو 130 ضابطا متخصصا.