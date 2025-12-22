وزير حرب الاحتلال يصدر أمرا بوقف خدمة الجنود في إذاعة الجيش

قال وزير الدفاع الإسرائيلي المحتل يسرائيل كاتس أنه أصدر أمرا بوقف خدمة الجنود في إذاعة الجيش ونقلهم لقطاعات أخرى.

أضاف وزير الدفاع الإسرائيلي بأن إذاعة الجيش الإسرائيلي تنشر رسائل باعثة على الانقسام.



من ناحية أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يُجري تحقيقاً في حادثة وقعت في الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق جنود النار على مراهق فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاماً، زعموا أنه ألقى عليهم حجراً، وذلك بعد أن أظهرت لقطات كاميرات المراقبة أنه لم يكن يفعل ذلك لحظة إطلاق النار عليه.

ورداً على سؤال حول الفيديو، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الاحتلالي: "أُطلق النار على فلسطيني يُشتبه في إلقائه حجراً على جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحادثة قيد التحقيق".

أفاد مسؤولون فلسطينيون بمقتل ريان محمد أبو معلا برصاص القوات الإسرائيلية يوم السبت في بلدة القبطية شمال الضفة الغربية، خلال مداهمة نفذتها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صرح في البداية يوم السبت: "خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في منطقة القبطية، ألقى (فلسطيني) حجراً باتجاه الجنود، فردوا بإطلاق النار عليه وقتلوه".

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة جنديين إسرائيليين على زاوية شارع مضاءة ليلاً ثم يظهر شخص يسير في الشارع، وعندما يصل إلى الزاوية، يطلق عليه جندي النار عليه فيسقط أرضاً.

ولا يظهر الفيديو اي حجراً يلقى.