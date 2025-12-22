قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
جانتس: لجنة التحقيق الحكومية في هجوم 7 أكتوبر معادية للوطنية

جانتس
جانتس
فرناس حفظي

قال بيني جانتس، رئيس حزب أزرق أبيض، في بداية اجتماع كتلته: إن لجنة التحقيق الحكومية في  هجوم 7 أكتوبر  معادية للوطنية، كيف يمكنكم النظر في عيون الآباء الثكالى الذين شاركوا في اللجنة اليوم، سنشكل لجنة تحقيق وطنية، ليس للإضرار بنتنياهو أو الائتلاف، بل لأن هذا هو الصواب الوطني."

وفي وقت سابق، أغلق متظاهرون إسرائيليون مكتب نتنياهو نتانياهو، رئيس وزراء دولة الإحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على مساعي الحكومة لإطلاق تحقيق في 7 أكتوبر.

و دعت مجموعة تمثل عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا وجرحوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر ، الجمهور الإسرائيلي يوم الأحد إلى الانضمام إلى معركتها ضد ما وصفته بلجنة تحقيق مسيسة، وقالت إنها تخطط لتنظيم احتجاج خارج المكاتب الحكومية في القدس يوم الاثنين.

و أغلق مجموعة من النشطاء الإسرائيليين لفترة وجيزة مدخل مكتب نتنياهو في القدس، احتجاجاً على الخطوة الحكومية المتوقعة لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر، كما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة منهم بعد إعلانها تجمعاً غير قانوني.

و أصدرت جماعة "مشانيم كيفون" ("تغيير المسار") بيان قالت فيه: "لن نسمح للحكومة بالتحقيق مع نفسها"، "لن يفلت المسؤولون عن الانقلاب القضائي، والانقسام، وتجاهل تحذيرات مسؤولي الدفاع، وتحويل ملايين الشيكلات إلى حماس، من المسؤولية أو اللوم".

ومن المتوقع أن توافق لجنة من الوزراء الإسرائيليين على مشروع قانون لإنشاء تحقيق في 7 أكتوبر، والذي قدمه النائب عن حزب الليكود أرييل كالنر، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأثير بشكل مباشر وغير مباشر على تشكيل اللجنة وولايتها.

قالت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا يوم الأحد إنها تعتقد أن اقتراح الحكومة "يعطي الأولوية للاعتبارات السياسية على مبادئ التحقيق المستقل والنزيه والمهني" و"مليء بالعيوب الجوهرية".

