تخريب شمعدان عيد الأنوار في شمال أوكرانيا

أقدم مجهولون صباح اليوم الإثنين، على إسقاط شمعدان يهودي عام أقيم بمناسبة عيد الأنوار (حانوكا) في مدينة تشيرنيغوف شمال أوكرانيا، وتركوا إلى جانبه لافتة تحمل عبارات ضد اليهود، من بينها: «هذه ليست ثقافتنا.. ارحلوا أيها اليهود».



وكان نصب الشمعدان قد تم بعد مفاوضات مطولة مع السلطات المحلية، التي أبدت في البداية مخاوف أمنية واعتراضات متعددة، قبل أن تمنح في النهاية الموافقة. وخلال أيام العيد، أُقيمت مراسم إضاءة عامة في الموقع بحضور عناصر أمنية ومشاركة أفراد من الجالية اليهودية في المدينة.



ووقع الاعتداء في اليوم الأخير من عيد الأنوار، ما أثار مخاوف متزايدة داخل الجالية اليهودية، خاصة في ظل حوادث سابقة، ويتواصل مبعوث حركة «حباد» في تشيرنيغوف، الحاخام إسرائيل سيلفرشتاين، مع السلطات المحلية لمتابعة تداعيات الحادث، إلى جانب الحاخام ديفيد ريغبوي الذي أشرف على فعاليات الإضاءة خلال العيد، كما يتولى مركز الطوارئ والأمن الأوكراني (CWA) التعامل مع الواقعة بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

عبارة ارحلوا أيها اليهود



ولا تُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة، إذ تلقى أفراد من الجالية اليهودية قبل نحو شهر ونصف رسائل تهديد وابتزاز من شخص مجهول طالبهم بدفع أموال، مرفقاً رسائله بصور له وهو يحمل سكيناً ويرتدي الكيباه.

ورغم إبلاغ الشرطة، لم تسفر الشكاوى حينها عن إجراءات ملموسة، وحتى الآن لم تعلن السلطات في تشيرنيغوف تفاصيل بشأن هوية المشتبه بهم أو دوافع الاعتداء، في وقت تخشى فيه الجالية اليهودية من تصاعد مقلق في مظاهر التحريض والكراهية.



ويأتي ذلك في وقت أُقيمت فيه احتفالات عامة لإضاءة شمعدان عيد الأنوار في مدن أوكرانية أخرى، بمشاركة آلاف اليهود ومسؤولين حكوميين، دون تسجيل حوادث مشابهة، رغم القيود الأمنية المفروضة بسبب الحرب.