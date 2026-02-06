قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سبب غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في لقاء زيسكو الزامبي

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
منار نور

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن سبب غياب عبد الله السعيد لاعب الوسط عن قائمة الفريق الأول التي ستخوض مباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن عبد الله السعيد يعاني من إصابة بنزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة، مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من القائمة المسافرة لخوض اللقاء.

وأضاف عبد الناصر محمد أن البرازيلي خوان بيزيرا يغيب عن القائمة بسبب الإصابة التي يعاني منها في القدم وتسببت في عدم مشاركته في لقاء كهرباء الإسماعيلية الأخيرة في الدوري.

وكشف مدير الكرة عن استمرار غياب كل من الأنجولي شيكو بانزا والتونسي سيف الجزيري بسبب إصابتهما بنزلة برد، كما يواصل عمر جابر الغياب بسبب الإصابة التي يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، في حين تعافى محمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وانضم الثنائي للبعثة المسافرة إلى زامبيا.

وتغادر القاهرة في الثانية والنصف فجرًا بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى زامبيا، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو .

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عبد الله السعيد الزمالك زيسكو

