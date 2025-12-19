قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستراليا تخطط لإعادة شراء الأسلحة النارية بعد هجوم سيدني

البهى عمرو

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم إطلاق برنامج وطني لشراء الأسلحة النارية، في أعقاب الهجوم الدامي الذي استهدف احتفالًا يهوديًا على شاطئ بوندي في سيدني.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع جمع مئات الآلاف من قطع الأسلحة النارية وإتلافها من خلال هذا البرنامج".

وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن منفذي هجوم بوندي كانا متأثرين بتنظيم داعش الإرهابي.

وأمس الخميس، أعلن "ألبانيز" حزمة إجراءات قانونية وأمنية غير مسبوقة تهدف إلى اجتثاث خطاب الكراهية ومنع دعاة التحريض من نشر الانقسام في المجتمع، في استجابة حكومية حازمة للهجوم الذي استهدف احتفالات "عيد الأنوار" في شاطئ بوندي بسيدني، وأسفر عن سقوط ضحايا.

وأكد"ألبانيز"، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي أن الحكومة الفيدرالية بصدد تعزيز القوانين بشكل جذري لتشمل استحداث جريمة خطاب الكراهية المشددة"، التي تستهدف الوعاظ والقادة الدينيين الذين يروجون للعنف، مع منح السلطات صلاحيات سيادية جديدة تتيح رفض أو إلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص يثبت تورطه في ممارسات تحريضية، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وتتضمن التعديلات التشريعية المرتقبة، اعتبار "دافع الكراهية" ظرفًا مشددًا في إصدار الأحكام على جرائم التهديد والمضايقات الإلكترونية، بالإضافة إلى وضع نظام صارم لإدراج المنظمات التي تورط قادتها في ترويج التمييز أو التفوق العرقي ضمن قوائم الحظر.

