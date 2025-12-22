قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية في محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عادل مجاهد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الإسكندرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة ما يتم تنفيذه من المشروعات في مختلف القطاعات، وتشمل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات الطرق والنقل، وتحديث منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظة.

وأشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد إلى أن رؤية المحافظة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مستندة إلى شعار "بناء القيمة وتحسين جودة الحياة". وتسعى هذه الرؤية إلى تحويل التحديات إلى فرص، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، مع تعزيز مكانة الإسكندرية التاريخية كمركز إقليمي وعالمي. كما تستهدف الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للمحافظة، وحماية الموارد الطبيعية لضمان الاستدامة، بجانب تحقيق عوائد مالية مستدامة تُستخدم في تطوير البنية التحتية والخدمات الذكية، لتصبح الإسكندرية الأولى كمدينة ذكية في مصر، ويتضمن ذلك أيضًا رفع جودة الحياة وزيادة رضا السكان والزائرين عن الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز قدرة المدينة التنافسية في مجال السياحة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الإسكندرية تفاصيل حزمة من المشروعات ذات العوائد المستدامة التي تشمل 18 مشروعًا متنوعًا في عدة قطاعات بهدف تعزيز الموارد الذاتية للمحافظة. 
وأوضح أنه في قطاع السياحة تم تشغيل 6 فنادق جديدة هذا العام توفر إجمالاً 750 غرفة، وذلك في منطقتي (المنتزه وانطونيادس)، فضلًا عن عدد من التصورات المقترحة لمشروعات تطوير قلعة قايتباي.

كما تناول الفريق أحمد خالد الموقف التنفيذي لخمسة مشروعات تطوير عقاري في مناطق (سموحة، سموحة الجديدة، وفلمنج)، مشيرًا إلى مشروعات قطاع البيئة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع احدى الشركات  لتحسين نظام جمع المخلفات، بدءًا من أساليب وتوقيتات الجمع وصولًا إلى التخلص الآمن منها، كما تهدف المبادرة إلى إعادة تدوير 100% من المخلفات الناتجة يوميًا، مما يساهم في تقليل تكلفة نقلها إلى مدينة الحمام وتعزيز سرعة عمليات الجمع، وكذا تتضمن الخطة التوسع في إنشاء مصانع متخصصة لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية ووقود بديل يعرف بالوقود المشتق من النفايات (RDF).

وفي سياق متصل، استعرض محافظ الإسكندرية تقريرًا شاملًا حول المشروعات الخاصة بالقطاع الرياضي، والتي تتضمن إجمالي ثلاثة مشروعات؛ تشمل التطوير الكامل لإستاد الإسكندرية ونادي الترام في منطقتي (محرم بك والشاطبي)، بالإضافة إلى ذلك، تم تناول مشروع التطوير الشامل لشواطئ المحافظة، إلى جانب مشروع يختص بالقطاع الخدمي لتحسين وتطوير مواقف الانتظار في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح المحافظ جهود المحافظة الهادفة إلى تعزيز مواردها الذاتية، حيث تمكنت من تحقيق زيادة بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة، بالإضافة إلى موقف التصالح بشأن بعض مخالفات البناء.

كما تطرق "المحافظ" إلى المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها والمخطط الانتهاء منها في قطاع شبكات الطرق ووسائل النقل، والتي تهدف إلى التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه المدينة، مشيرًا إلى أن عدد مشروعات الطرق قيد التنفيذ حاليًا يبلغ 9 مشروعات، بإجمالي أطوال تصل إلى 117 كيلومترًا (طرق جديدة)، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مجموعة من المشروعات لتحسين الحركة المرورية، تضمنت توسعة وتطوير المحاور الرئيسية وتنظيم المسارات، حيث تم إنجاز 659 طريقًا بإجمالي أطوال وصلت إلى 249 كيلومترًا.

وأضاف أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات لتحسين جودة الخدمات في قطاع التعليم، من بينها رفع كفاءة وصيانة المدارس الحالية، واستغلال المساحات الفارغة، وزيادة ارتفاع بعض المدارس في الأحياء ذات الكثافة السكانية من ثلاثة طوابق إلى أربعة. كما شملت الجهود تسهيل إجراءات منح تراخيص البناء أو الترميم وحل مشاكل المدارس المتعثرة. وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية، أشار إلى اعتماد ثلاثة مستشفيات إضافية من قبل هيئة الاعتماد والرقابة GAHAR"".

محافظة الإسكندرية مشروعات الإسكندرية فنادق الإسكندرية مدبولي مجلس الوزراء

