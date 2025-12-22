مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء

قبل إجراء أول مقابلة لإيلي فيلدشتاين، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمشتبه به في تسريب وثائق "بيلد" ضمن قضية خيانة عظمى، أثارت تغريدة غير معتادة للمستشار الاستراتيجي رونين تسور جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.



وجاء في التغريدة: "هناك شخص واحد في مكتب رئيس الوزراء يمتلك معلومات قد تغير التاريخ وكشف أسوأ ما في البلاد، و يجب بذل كل جهد ممكن لجعله شاهدا للدولة من أجل حماية البلاد"، ولم يوضح تسور هوية الشخص المعني، لكن السياق يشير إلى يوناتان أوريتش، المستشار الإعلامي المقرب من نتنياهو، والذي يُعتبر مطلعاً على تفاصيل حساسة في مكتب رئيس الوزراء.



يأتي ذلك في ظل توجيه لائحة اتهام ضد أوريتش مؤخرا، في الوقت الذي يستعد فيه فيلدشتاين للكشف عن تفاصيل ما جرى خلف الكواليس، وسط مخاوف داخل مكتب نتنياهو من تأثير المقابلة على الموقف السياسي والقانوني للرئيس الإسرائيلي وعائلته.

יש אדם אחד בלשכת ראש הממשלה שמחזיק מידע שבכוחו לשנות את ההיסטוריה ולחשוף את הנורא מכל. צריך לעשות הכל כדי שיסכים להיות עד מדינה - כדי להציל את המדינה. — רונן צור - 🇮🇱 Ronen Tzur (@RonenRt) December 22, 2025



وقد سبق لتسور أن أرسل رسائل تحذيرية إلى أوريتش، موضحاً أهمية خطواته المقبلة، في ظل أجواء متوترة بين الطرفين وتبادل لسخرية واستفزاز على وسائل التواصل الاجتماعي.



