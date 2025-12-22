إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن اجتياز عدد من المدنيين الإسرائيليين للحدود إلى داخل الأراضي السورية في منطقة هضبة الجولان.



وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من العثور على المدنيين وإعادتهم سالمين إلى داخل إسرائيل، مؤكداً أنه جرى توقيفهم وتسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، ضبطت وزارة الداخلية السورية مجموعة من الصواريخ المضادة للطائرات كانت مُعدة للتهريب لخارج البلاد في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن "مديرية الأمن في البوكمال تلقت معلومات دقيقة تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل، تمهيدا لتهريبها إلى خارج الأراضي السورية".

وأضاف البيان أن "قوة أمنية نفّذت عملية مداهمة محكمة، أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع (سام-7)".

وأشار البيان إلى أن الصواريخ المضبوطة تم مصادرتها، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين في العملية، بهدف توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بالتصدي الحازم لكافة أشكال التهريب والأنشطة غير القانونية، وشدّدت على أنها ستواصل اتخاذ "جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها".