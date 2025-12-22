قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان

الجولان
الجولان
فرناس حفظي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن اجتياز  عدد من المدنيين الإسرائيليين  للحدود إلى داخل الأراضي السورية في منطقة هضبة الجولان.


وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته تحركت فور تلقي البلاغ، وتمكنت من العثور على المدنيين وإعادتهم سالمين إلى داخل إسرائيل، مؤكداً أنه جرى توقيفهم وتسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، ضبطت وزارة الداخلية السورية مجموعة من الصواريخ المضادة للطائرات كانت مُعدة للتهريب لخارج البلاد في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن "مديرية الأمن في البوكمال تلقت معلومات دقيقة تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل، تمهيدا لتهريبها إلى خارج الأراضي السورية".

وأضاف البيان أن "قوة أمنية نفّذت عملية مداهمة محكمة، أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع (سام-7)".

وأشار البيان إلى أن الصواريخ المضبوطة تم مصادرتها، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين في العملية، بهدف توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها بالتصدي الحازم لكافة أشكال التهريب والأنشطة غير القانونية، وشدّدت على أنها ستواصل اتخاذ "جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها".

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

منتخب مصر

مينا ماهر يثير الجدل بشأن تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل

منتخب مصر

مهيب يطرح سؤالا للجمهور بشأن مباراة منتخب مصر

كهربا

كهربا: دا وقت مساعدة ومساندة منتخب مصر

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

