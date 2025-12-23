بلاغ من هيفاء وهبي للنائب العام بعد فبركة فيديوهات خادشة لها

تقدّم المحامي شريف حافظ، ومئات عن النجمة هيفاء وهبي، بلاغًا رسميًا إلى النائب العام ضد عدد من حسابات وجروبات منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتليجرام وتيك توك، التي قامت بإنشاء ونشر فيديوهات وصور خادشة للحياء منسوبة إلى هيفاء وهبي، مفبركة ومصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأوضح البلاغ، أن تلك المواد المتداولة لا تمت للواقع بصلة، وتم تصنيعها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة للنيل من سمعة الفنانة والإساءة إليها والتشهير بها أمام الرأي العام.

وطالب البلاغ بعرض جميع الروابط الإلكترونية (اللينكات) التي تضمنت المحتوى المسيء على مباحث الإنترنت – إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها فنياً، وتحديد القائمين على اصطناع تلك المواد، والمسؤولين عن إدارة الحسابات والجروبات التي روجت لها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.