الهلال الأحمر يطلق القافلة رقم 100 لدعم غزة
لم يحدث من 2011 .. إجراء ألماني عاجل بحق السوريين على أراضيها
القافلة 100.. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية
بلاغ من هيفاء وهبي للنائب العام بعد فبركة فيديوهات خادشة لها
بينهم مصر.. لماذا استدعت وأقالت إدارة ترامب 48 سفيرًا حول العالم؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
حوادث

بلاغ من هيفاء وهبي للنائب العام بعد فبركة فيديوهات خادشة لها

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
كتب محمد عبدالله :

تقدّم المحامي شريف حافظ، ومئات عن  النجمة هيفاء وهبي، بلاغًا رسميًا إلى النائب العام ضد عدد من حسابات وجروبات منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتليجرام وتيك توك، التي قامت بإنشاء ونشر فيديوهات وصور خادشة للحياء منسوبة إلى هيفاء وهبي، مفبركة ومصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأوضح البلاغ، أن تلك المواد المتداولة لا تمت للواقع بصلة، وتم تصنيعها بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة للنيل من سمعة الفنانة والإساءة إليها والتشهير بها أمام الرأي العام.

وطالب البلاغ بعرض جميع الروابط الإلكترونية (اللينكات) التي تضمنت المحتوى المسيء على مباحث الإنترنت – إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها فنياً، وتحديد القائمين على اصطناع تلك المواد، والمسؤولين عن إدارة الحسابات والجروبات التي روجت لها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

هيفاء وهبي النيابة النجمه هيفاء النائب العام بلاغات هيفاء

