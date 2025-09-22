بمفاجآت أمنية .. شاهد| أودي Q5 موديل 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الأهم لحقوق وحريات وضمانات المواطن
تكنولوجيا وسيارات

أودي Q5 موديل 2026

أودي Q5 موديل 2026
أودي Q5 موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q5 موديل 2026 ، وتنتمي Q5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

 أودي Q5 موديل 2026

محرك أودي Q5 موديل 2026

تستمد سيارة أودي Q5 موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، وبها عزم دوران 295 نيوتن/متر، وبها نظام دفع رباعي quattro، ومتصل بها ناقل حركة S tronic مكون سبع سرعات .

 أودي Q5 موديل 2026

مواصفات أودي Q5 موديل 2026

تحتوي سيارة أودي Q5 موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، شاشات رقمية كبيرة، وشاشة عرض قيادية مقاس 11.9 بوصة، وبها شاشة تعمل باللمس MMI مقاس 14.5 بوصة، وبها أنظمة صوت Bang & Olufsen المتميزة ، وبها شاشات للرؤية الليلية، وتنبيه الخروج عن المسار، وأنظمة المساعدة على الركن .

 أودي Q5 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q5 موديل 2026 بها، شاشة تعمل باللمس إضافية للراكب الأمامي مقاس 10.9 بوصة مع ميزة تعتيم رقمي لحجبها عن السائق، وبها شاشة عرض أمامية (HUD) بتقنية الواقع المعزز لتوفير معلومات القيادة بأمان، وتدعم Apple CarPlay و Android Auto، مع شاحن لاسلكي للهواتف.

 أودي Q5 موديل 2026

ويوجد بـ سيارة أودي Q5 موديل 2026، نظام صوت من Bang & Olufsen مكون من 16 سماعة ، وبها مصابيح خلفية بتقنية OLED مع وظيفة "إضاءة التواصل" لعرض رموز تحذيرية في مواقف مرورية مختلفة، وبها عجلات معدنية مقاس21 بوصة، وبها نظام التعليق الهوائي مع مخمدات قابلة للتخصيص عبر أوضاع Audi Drive Select .

وسائل الأمان بـ أودي Q5 موديل 2026

 أودي Q5 موديل 2026

تمتلك سيارة أودي Q5 موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الرؤية الليلية Night Vision مع أنظمة تفادي الاصطدام لعرض صورة في الظلام على شاشة السائق، ونظام تنبيه الخروج عن المسار، ومثبت السرعة المتكيف، ونظام كاميرات 360 درجة، وبها نظام مساعدة الركن وعرض تفاصيل لمواقف الركن.

