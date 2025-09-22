بمفاجآت أمنية .. شاهد| أودي Q5 موديل 2026

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q5 موديل 2026 ، وتنتمي Q5 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

محرك أودي Q5 موديل 2026

تستمد سيارة أودي Q5 موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 268 حصان، وبها عزم دوران 295 نيوتن/متر، وبها نظام دفع رباعي quattro، ومتصل بها ناقل حركة S tronic مكون سبع سرعات .

مواصفات أودي Q5 موديل 2026

تحتوي سيارة أودي Q5 موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، شاشات رقمية كبيرة، وشاشة عرض قيادية مقاس 11.9 بوصة، وبها شاشة تعمل باللمس MMI مقاس 14.5 بوصة، وبها أنظمة صوت Bang & Olufsen المتميزة ، وبها شاشات للرؤية الليلية، وتنبيه الخروج عن المسار، وأنظمة المساعدة على الركن .

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q5 موديل 2026 بها، شاشة تعمل باللمس إضافية للراكب الأمامي مقاس 10.9 بوصة مع ميزة تعتيم رقمي لحجبها عن السائق، وبها شاشة عرض أمامية (HUD) بتقنية الواقع المعزز لتوفير معلومات القيادة بأمان، وتدعم Apple CarPlay و Android Auto، مع شاحن لاسلكي للهواتف.

ويوجد بـ سيارة أودي Q5 موديل 2026، نظام صوت من Bang & Olufsen مكون من 16 سماعة ، وبها مصابيح خلفية بتقنية OLED مع وظيفة "إضاءة التواصل" لعرض رموز تحذيرية في مواقف مرورية مختلفة، وبها عجلات معدنية مقاس21 بوصة، وبها نظام التعليق الهوائي مع مخمدات قابلة للتخصيص عبر أوضاع Audi Drive Select .

وسائل الأمان بـ أودي Q5 موديل 2026

تمتلك سيارة أودي Q5 موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الرؤية الليلية Night Vision مع أنظمة تفادي الاصطدام لعرض صورة في الظلام على شاشة السائق، ونظام تنبيه الخروج عن المسار، ومثبت السرعة المتكيف، ونظام كاميرات 360 درجة، وبها نظام مساعدة الركن وعرض تفاصيل لمواقف الركن.