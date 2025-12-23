قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز

بوتين
بوتين
البهى عمرو

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن الهجوم الروسي الأخير جاء متوقعًا في ضوء التصعيد المتبادل، لا سيما عقب عملية اغتيال جنرال بارز في وزارة الدفاع الروسية داخل موسكو، موضحًا أن المؤشرات الميدانية والتصريحات العسكرية الروسية كانت تنذر برد قوي خلال الساعات التالية، وهو ما تحقق بالفعل عبر تكثيف الضربات العسكرية ضد أهداف أوكرانية.

وأضاف مشيك، خلال رسالة على الهواء، أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان رسمي تنفيذ ضربة جماعية باستخدام صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، استهدفت منشآت طاقة وبنى تحتية يستخدمها الجيش الأوكراني، مشيرًا إلى أن موسكو تعتمد في تصعيدها على معطيات عدة، أبرزها استهداف أوكرانيا منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية، فضلًا عن عملية الاغتيال التي طالت أحد كبار القادة العسكريين، ما دفع القيادة الروسية إلى اعتماد نمط مختلف في الرد العسكري خلال الساعات الليلية.

وأوضح أن الجيش الروسي يركز حاليًا على ضرب محطات الطاقة الأوكرانية بهدف تعقيد المشهد أمام القيادة الأوكرانية وممارسة ضغوط إضافية عليها، خاصة في ظل المفاوضات الجارية بين موسكو وواشنطن، لافتًا إلى أن خبراء في الداخل الروسي يرجحون استمرار وتيرة الضربات المرتفعة خلال الأسابيع المقبلة، باعتبارها ورقة ضغط تستخدمها روسيا على طاولة التفاوض، للتأكيد على أنها الطرف المتحكم في الميدان، في وقت يسود فيه حذر روسي تجاه المبادرات الأمريكية والتعديلات الأوروبية المطروحة سياسيًا.

بوتين روسي بارز القاهرة الإخبارية موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

الناشطة السويدية جريتا ثونبرج

اعتقال الناشطة جريتا ثونبرج خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين بلندن

ترامب

العدل الأمريكية: بعض ملفات إبستين الجديدة تحتوي على ادعاءات كاذبة ضد ترامب

بوتين

بوتين يشدد على ضرورة الاحترام الكامل لحقوق ومصالح المواطنين المشروعة

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد