بوتين: تسوية قضايا الحدود بين دول آسيا الوسطى تفتح آفاقًا جديدة للتعاون

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن تسوية قضايا الحدود بين الدول في آسيا الوسطى تفتح آفاقا جديدة، بما في ذلك في المجال الاقتصادي.

وقال بوتين -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- "إن تسوية قضايا الحدود بين الدول تفتح أيضا آفاقا إضافية لتعزيز العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وإطلاق مشاريع البنية التحتية والإنتاج، وجذب استثمارات جديدة".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن تطوير التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يساعد على ضمان الاستقرار الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظروف المضطربة.

ووفقا للرئيس الروسي، فإن اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي سينظر في عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز التعاون داخل الاتحاد.

ولفت بوتين إلى أن التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل تطوره بشكل مطرد.

وقال: "تولي بلادنا أهمية بالغة للتعاون المتعدد الأوجه والمُثمر مع شركائها في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونحن مهتمون بصدق بتعزيز الجهود المشتركة لتطوير علاقاتنا بشكل شامل".