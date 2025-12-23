مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين

يتساءل العديد من المواطنين عن مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وقد ظهرت تصريحات متباينة حول التوقعات، حيث تشير بعضها إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 10%، بينما تتوقع تصريحات أخرى حدوث ارتفاعات، في هذا التقرير، نستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذه التصريحات.



وقدم برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، فقرة خاصة عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الأيام الحالية هناك اقبال على الدواجن، وهناك انخفاضات متوقعة بأسعار اللحوم الحمراء.

وكشف صاحب محل جزارة لـ قناة صدى البلد، إن الأسعار من الأسبوع المقبل ستنخفض بنسبة 10%، موضحا أن سعر كيلو اللحمة التي تسجل اليوم 400 جنيه ستنخفض لـ 380 جنيها.



كيلو البفتيك بـ 420 جنيها



وأوضح أن سعر كيلو البفتيك بـ 420 جنيها، وأنه من الأسبوع المقبل سيسجل 400 فقط، وأن سعر كيلو اللحمة وش الفخدة يسجل 420 جنيها.

ولفت إلى أن سعر اللحوم تتراوح من 370 إلى 420 جنيها للكيلو، وأن الفترة المقبلة ستنخفض أسعار اللحوم الحمراء.

وكشف سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، مفاجأة عن أسعار اللحوم في رمضان، وقال إنه يتوقع ارتفاعات قليلة في الأسعار خلال شهر رمضان، وأن الطلب على اللحوم في رمضان يكون أعلى من الأيام الأخرى بالسنة، ولذلك قد نشهد ارتفاع بالأسعار، وأن سعر اللحوم اليوم في بعض المناطق الشعبية تكون بـ 380 جنيه.

وأضاف نائب رئيس شعبة القصابين، أن الحيوانات تستهلك أكل أكثر في فصل الشتاء عن الأيام العادية، معلقا :" العجل بيأكل في الشتاء عن الأيام الأخرى"، أن الجزار مظلوم، لآنه متهم طوال الوقت برفع الأسعار، على الرغم من أن 95% من العجول المذبوحة في مصر مستورة، وأن الأعلاف التي تستخدم لأكل تلك الحيوانات معظمها مستورة بنسبة 90%.



وأوضح رئيس شعبة القصابين، أن هناك حالة من الركود تضرب سوق اللحوم الحمراء، موضحًا أن حالة الركود تضرب معظم السلع بالأسواق، وليس اللحوم فقط.

وأضاف نائب رئيس شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم في متناول الجميع، وأن أسعار اللحمة المجمدة الجملة تبدأ اليوم من 285 جنيه، وأن اللحوم موجودة في المنافذ، وأن اللحمة البلدي تباع في المجزر بـ 290 جنيه، وتباع في المحلات بـ 420 جنيه.

وحذر من تناول اللحوم التي تباع بسعر 270 جنيه و280 جنيه، مؤكدا أن تلك اللحوم تكون مجمدة، وبها مشكلات، ولذلك ننصح بعدم شراء اللحوم التي تكون منخفضة عن سعرها الحقيقي.

سعر كيلو اللحمة الحية بـ 180 جنيه وفي المحلات بـ 500 جنيه

ولفت إلى أن سعر كيلو اللحمة الحية يسجل اليوم بـ 180 جنيه، وأن العجل الذي وزنه 400 كيلو حي، يصل لـ 175 كيلو، أي أقل من النصف، ولذلك يصبح السعر المناسب للبيع في المناطق الشعبية بـ 380، وفي منطقة الزمالك يصل إلى 450 و500.

وأوضح أن سعر اللحمة يختلف من منطقة لأخرى على حسب المكان، وسعر الإيجار، والأشياء التي يتحملها الجزار.