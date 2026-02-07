قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيفرتون يفوز 2-1 على فولهام في الدوري الإنجليزي

إيفرتون
إيفرتون
مجدي سلامة

فاز فريق إيفرتون على نظيره فولهام، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الخامسة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق فولهام بالهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب فيتالي ميكولينكو في الدقيقة 18.

فيما تعادل كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 76 لصالح إيفرتون.

وسجل بيرند لينو الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 83 من عمر وزمن الشوط الثاني واللقاء.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق إيفرتون المركز الثامن برصيد 37 نقطة بجدول الترتيب، فيما يأتي فريق فولهام في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

تفاصيل عرض إيفرتون للتعاقد مع هاري ويلسون
 

دخل نادي إيفرتون الإنجليزي في مفاوضات جادة مع فولهام من أجل التعاقد مع الجناح الويلزي هاري ويلسون، وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات، إلا أن المفاوضات واجهت تعقيدات واضحة بسبب الخلاف حول المقابل المالي.

عرض رسمي من إيفرتون

وبحسب التفاصيل، تقدم نادي إيفرتون خلال الساعات الماضية بعرض رسمي بلغت قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني لإقناع فولهام بالتخلي عن خدمات هاري ويلسون. إدارة “التوفيز” ترى أن هذا الرقم مناسب بالنظر إلى وضع اللاعب التعاقدي وعمره، خاصة مع اقتراب نهاية عقده.
 

موقف فولهام من الصفقة

في المقابل، رفض نادي فولهام العرض المقدم، متمسكًا بالحصول على 15 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع اللاعب. إدارة فولهام ترى أن ويلسون لا يزال عنصرًا مؤثرًا في الفريق، وأن قيمته الفنية داخل الملعب تبرر هذا المبلغ، رغم تبقي فترة قصيرة على نهاية عقده.

تحفظ إيفرتون على المطالب المالية

إيفرتون أبدى تحفظًا واضحًا على طلبات فولهام، حيث ترفض الإدارة دفع 15 مليون جنيه إسترليني للاعب سيبلغ 29 عامًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بعد 6 أشهر فقط، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني في الصيف المقبل.

شروط هاري ويلسون الشخصية

على الجانب الآخر، حدد هاري ويلسون مطالبه الشخصية، حيث يرغب في الحصول على عقد لمدة 3 سنوات مع أي نادٍ ينضم إليه، إضافة إلى راتب أسبوعي يقدر بـ 100 ألف جنيه إسترليني، وهو ما قد يشكل عاملًا إضافيًا في تعقيد المفاوضات.

مستقبل الصفقة

ويبقى مستقبل الصفقة معلقًا في ظل تمسك كل طرف بموقفه، حيث سيتعين على إيفرتون إما تحسين عرضه، أو الانتظار حتى الصيف لحسم الصفقة مجانًا، بينما يواجه فولهام خطر خسارة اللاعب دون مقابل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب.

إيفرتون فولهام الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

ترشيحاتنا

آلام البطن

كيفية تخفيف آلام البطن في المنزل

العدس

طريقة عمل شوربة العدس التركية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. فوائد الصوديوم للجسم.. أمينة خليل تخطف الأنظار

بالصور

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

مى سليم
مى سليم
مى سليم

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

فيديو

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد