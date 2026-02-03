قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس وبرودة الليل
دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟
ليلة النصف من شعبان.. بماذا أوصى النبي لاغتنام ثوابها؟
عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
لا توجد عروض.. مصدر بالزمالك يكشف تفاصيل أزمة عواد والعقوبة الموقعة عليه
أنا أهلاوي غصب عن أي حد.. أبرز تصريحات كهربا عن حلم العودة ومستقبله
العراق ينفي استقبال 350 ألف لاجئ سوري
أدعية ليلة النصف من شعبان .. أفضل 200 دعاء جامع شامل للخيرات ويقضي حوائجك
بالأسماء.. 6 وفيات و11 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان
خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن قرار الزمالك تجاه محمد عواد
ترامب: للمرة الأولى حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل عرض إيفرتون للتعاقد مع هاري ويلسون

هاري ويلسون
هاري ويلسون
رباب الهواري

دخل نادي إيفرتون الإنجليزي في مفاوضات جادة مع فولهام من أجل التعاقد مع الجناح الويلزي هاري ويلسون، وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات، إلا أن المفاوضات واجهت تعقيدات واضحة بسبب الخلاف حول المقابل المالي.

عرض رسمي من إيفرتون

وبحسب التفاصيل، تقدم نادي إيفرتون خلال الساعات الماضية بعرض رسمي بلغت قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني لإقناع فولهام بالتخلي عن خدمات هاري ويلسون. إدارة “التوفيز” ترى أن هذا الرقم مناسب بالنظر إلى وضع اللاعب التعاقدي وعمره، خاصة مع اقتراب نهاية عقده.
 

موقف فولهام من الصفقة

في المقابل، رفض نادي فولهام العرض المقدم، متمسكًا بالحصول على 15 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع اللاعب. إدارة فولهام ترى أن ويلسون لا يزال عنصرًا مؤثرًا في الفريق، وأن قيمته الفنية داخل الملعب تبرر هذا المبلغ، رغم تبقي فترة قصيرة على نهاية عقده.

تحفظ إيفرتون على المطالب المالية

إيفرتون أبدى تحفظًا واضحًا على طلبات فولهام، حيث ترفض الإدارة دفع 15 مليون جنيه إسترليني للاعب سيبلغ 29 عامًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بعد 6 أشهر فقط، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني في الصيف المقبل.

شروط هاري ويلسون الشخصية

على الجانب الآخر، حدد هاري ويلسون مطالبه الشخصية، حيث يرغب في الحصول على عقد لمدة 3 سنوات مع أي نادٍ ينضم إليه، إضافة إلى راتب أسبوعي يقدر بـ 100 ألف جنيه إسترليني، وهو ما قد يشكل عاملًا إضافيًا في تعقيد المفاوضات.

مستقبل الصفقة

ويبقى مستقبل الصفقة معلقًا في ظل تمسك كل طرف بموقفه، حيث سيتعين على إيفرتون إما تحسين عرضه، أو الانتظار حتى الصيف لحسم الصفقة مجانًا، بينما يواجه فولهام خطر خسارة اللاعب دون مقابل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب


 

هارى ويلسون إيفرتون اخبار الرياضة كوره عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ترشيحاتنا

موناليزا

موناليزا: ابتعدت عن الفن لقربي من الله .. والمهنة مليئة بالمنافقين

دونجا

ناقد رياضي: دونجا ينهي اجراءات انتقاله إلى النجمة السعودي.. فيديو

غزة

الهلال الأحمر: مطبخ إنساني متنقل لتجهيز وجبات للأشقاء الفلسطينيين القادمين من غزة

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد