تفاصيل عرض إيفرتون للتعاقد مع هاري ويلسون

دخل نادي إيفرتون الإنجليزي في مفاوضات جادة مع فولهام من أجل التعاقد مع الجناح الويلزي هاري ويلسون، وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات، إلا أن المفاوضات واجهت تعقيدات واضحة بسبب الخلاف حول المقابل المالي.

عرض رسمي من إيفرتون

وبحسب التفاصيل، تقدم نادي إيفرتون خلال الساعات الماضية بعرض رسمي بلغت قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني لإقناع فولهام بالتخلي عن خدمات هاري ويلسون. إدارة “التوفيز” ترى أن هذا الرقم مناسب بالنظر إلى وضع اللاعب التعاقدي وعمره، خاصة مع اقتراب نهاية عقده.



موقف فولهام من الصفقة

في المقابل، رفض نادي فولهام العرض المقدم، متمسكًا بالحصول على 15 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع اللاعب. إدارة فولهام ترى أن ويلسون لا يزال عنصرًا مؤثرًا في الفريق، وأن قيمته الفنية داخل الملعب تبرر هذا المبلغ، رغم تبقي فترة قصيرة على نهاية عقده.

تحفظ إيفرتون على المطالب المالية

إيفرتون أبدى تحفظًا واضحًا على طلبات فولهام، حيث ترفض الإدارة دفع 15 مليون جنيه إسترليني للاعب سيبلغ 29 عامًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بعد 6 أشهر فقط، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني في الصيف المقبل.

شروط هاري ويلسون الشخصية

على الجانب الآخر، حدد هاري ويلسون مطالبه الشخصية، حيث يرغب في الحصول على عقد لمدة 3 سنوات مع أي نادٍ ينضم إليه، إضافة إلى راتب أسبوعي يقدر بـ 100 ألف جنيه إسترليني، وهو ما قد يشكل عاملًا إضافيًا في تعقيد المفاوضات.

مستقبل الصفقة

ويبقى مستقبل الصفقة معلقًا في ظل تمسك كل طرف بموقفه، حيث سيتعين على إيفرتون إما تحسين عرضه، أو الانتظار حتى الصيف لحسم الصفقة مجانًا، بينما يواجه فولهام خطر خسارة اللاعب دون مقابل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب



