قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك.. قيمتها تفوق الذهب

المحول الحفاز هو جهاز في نظام عادم السيارات، ويعمل علي تحويل الغازات الضارة الناتجة عن الاحتراق إلى انبعاثات أقل ضررًا باستخدام معادن ثمينة منها، المحفزات لتعزيز التفاعل الكيميائي، مما يقلل من الملوثات الضارة بالبيئة وصحة الإنسان.

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

مما يتكون المحول الحفاز

المحفز

يتكون من معادن ثمينة مثل البلاتين، البلاديوم، والروديوم، ويتم أستخدامها كعامل مساعد لإحداث التفاعلات الكيميائية.

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

هيكل على شكل قرص العسل

يتكون المحول الحافز من قنوات دقيقة تسمح لغازات العادم بالتدفق وملامسة المحفز بشكل واسع وفعال، مما يسرع عملية التحويل.

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

طريقة عمل المحول الحفاز

الأكسدة

يقوم المحول بتحويل أول أكسيد الكربون " CO" إلى ثاني أكسيد الكربون " CO2 "، والهيدروكربونات "وقود غير محترق" إلى ثاني أكسيد الكربون "CO2" والماء "H2O".

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

الاختزال

يعمل المحول الحفاز علي تحويل أكاسيد النيتروجين "NOx" إلى نيتروجين "N2" وأكسجين "O2".

أهمية المحول الحفاز بالسيارات

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

حماية البيئة

يساهم في تقليل الضباب الدخاني والأمطار الحمضية والتلوث العام.

حماية الصحة البشرية

يساعد المحل الحفاز علي تنقية الهواء الذي نتنفسه من الملوثات الضارة.

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

الامتثال للقوانين

يعتبر المحل الحفاز جزء أساسي من أنظمة التحكم في الانبعاثات، ويطلب تركيبه بموجب القانون في العديد من البلدان.

مشاكل المحول الحفاز شائعة

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

تلف المحفز

قد يحدث تراكم للرواسب أو تلف في هيكل المحفز، مما يؤدي إلى ضرورة إصلاحه أو استبداله بالكامل.

المحول الحفاز قطعة غامضة تحت غطاء سيارتك

لماذا قيمتها تفوق الذهب وتتعرض للسرقة

تتعرض للسرقة دائما نظرًا لقيمة المعادن الثمينة التي يحتوي عليها، ويتم سرقتة للكثير من الأحيان.