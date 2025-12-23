قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزل المحلة يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
أخبار العالم

نائبة أمريكية ترفع دعوى قضائية لوقف إعادة تسمية مركز كينيدي باسم ترامب

نائبة أمريكية ترفع دعوى قضائية لوقف إعادة تسمية مركز كينيدي باسم ترامب: “انتهاك صريح للقانون”
نائبة أمريكية ترفع دعوى قضائية لوقف إعادة تسمية مركز كينيدي باسم ترامب: “انتهاك صريح للقانون”
ملك ريان

رفعت النائبة الديمقراطية جوس بياتي (من ولاية أوهايو) دعوى قضائية في محكمة فدرالية بواشنطن الثلاثاء، للطعن في قرار مجلس أمناء مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية بإضافة اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى اسم المركز، معتبرة أنه تصرف غير قانوني ويتجاوز صلاحيات المجلس.


 

بياتي — التي تشغل أيضاً منصب عضو غير مصوّت في مجلس أمناء المركز — قالت في الدعوى إن القانون الأمريكي يفرض أن أي تغيير لاسم المركز يجب أن يتم عبر الكونغرس فقط، لأن الاسم الأصلي “John F. Kennedy Center for the Performing Arts” تم تأسيسه بقانون من قبل.


 

في الشكوى، ذكرت بياتي أنها حُرمت من الكلام خلال اجتماع المجلس حين حاولت الاعتراض على قرار إعادة التسمية عبر مكالمة فيديو، مشيرة إلى أنها تم “كتم صوتها”، وهو ما اعتبرته جزءاً من محاولة تجاوز الإجراءات القانونية الصحيحة.


 

الدعوى التي يمثلها تحالف Democracy Defenders Action ومجموعة Washington Litigation Group تطالب المحكمة بإعلان أن قرار التسمية باطل وغير قانوني، وإلغاء أي تغييرات تمت على اللوحات الخارجية أو العلامات الرقمية، وإعادة الاسم الأصلي للمركز.


 

جاءت هذه الخطوة بعد أن صوت مجلس الأمناء في منتصف ديسمبر 2025 لإضافة اسم ترامب إلى اسم المركز، ونُفّذت تغييرات على العلامات بعد يوم واحد من التصويت، ما أثار جدلاً واسعاً حول صلاحيات المجلس وحدودها القانونية في إعادة تسمية مؤسسة ثقافية وطنية.


 

المركز، الذي افتتح في السبعينيات وتم تسميته تخليداً لذكرى الرئيس جون إف. كينيدي، هو أحد أهم المراكز الثقافية في الولايات المتحدة، ويعمل كمقر للفنون المسرحية والموسيقية. وأكد منتقدون أن أي تغيير في اسمه يتطلب تشريعاً من الكونغرس وليس قراراً منفرداً من مجلس الأمناء.

امريكا دونالد عاجل عواجل قانون

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

السعودية

الخارجية السعودية: اتفاق تبادل الأسرى باليمن الموقع عليه في مسقط خطوة إنسانية مهمة

المستشار محمد الحمصاني

الوزراء: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

غزة

أخر أخبار القطاع| الوضع الإنساني في غزة كارثي.. واستمرار تدفق المساعدات المصرية

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

