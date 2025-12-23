نائبة أمريكية ترفع دعوى قضائية لوقف إعادة تسمية مركز كينيدي باسم ترامب

رفعت النائبة الديمقراطية جوس بياتي (من ولاية أوهايو) دعوى قضائية في محكمة فدرالية بواشنطن الثلاثاء، للطعن في قرار مجلس أمناء مركز جون إف. كينيدي للفنون الأدائية بإضافة اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى اسم المركز، معتبرة أنه تصرف غير قانوني ويتجاوز صلاحيات المجلس.





بياتي — التي تشغل أيضاً منصب عضو غير مصوّت في مجلس أمناء المركز — قالت في الدعوى إن القانون الأمريكي يفرض أن أي تغيير لاسم المركز يجب أن يتم عبر الكونغرس فقط، لأن الاسم الأصلي “John F. Kennedy Center for the Performing Arts” تم تأسيسه بقانون من قبل.





في الشكوى، ذكرت بياتي أنها حُرمت من الكلام خلال اجتماع المجلس حين حاولت الاعتراض على قرار إعادة التسمية عبر مكالمة فيديو، مشيرة إلى أنها تم “كتم صوتها”، وهو ما اعتبرته جزءاً من محاولة تجاوز الإجراءات القانونية الصحيحة.





الدعوى التي يمثلها تحالف Democracy Defenders Action ومجموعة Washington Litigation Group تطالب المحكمة بإعلان أن قرار التسمية باطل وغير قانوني، وإلغاء أي تغييرات تمت على اللوحات الخارجية أو العلامات الرقمية، وإعادة الاسم الأصلي للمركز.





جاءت هذه الخطوة بعد أن صوت مجلس الأمناء في منتصف ديسمبر 2025 لإضافة اسم ترامب إلى اسم المركز، ونُفّذت تغييرات على العلامات بعد يوم واحد من التصويت، ما أثار جدلاً واسعاً حول صلاحيات المجلس وحدودها القانونية في إعادة تسمية مؤسسة ثقافية وطنية.





المركز، الذي افتتح في السبعينيات وتم تسميته تخليداً لذكرى الرئيس جون إف. كينيدي، هو أحد أهم المراكز الثقافية في الولايات المتحدة، ويعمل كمقر للفنون المسرحية والموسيقية. وأكد منتقدون أن أي تغيير في اسمه يتطلب تشريعاً من الكونغرس وليس قراراً منفرداً من مجلس الأمناء.