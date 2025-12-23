قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزل المحلة يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يهاجم وزارة العدل بعد نشر ملفات إبستين قد تدمر سمعة أشخاص أبرياء

ملك ريان

في أول تعليق علني له منذ أن أطلقت وزارة العدل الأمريكية دفعة من ملفات المتهم الجنسي المدان جيفري إبستين، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عملية النشر، معبراً عن مخاوفه من أن الصور والمحتوى المنشور قد تُسيء إلى سمعة أشخاص لم يرتكبوا أي جرم.


 

ترامب قال إن الوثائق — التي نُشرت بعد أن أقر الكونغرس قانون Epstein Files Transparency Act الذي يلزم وزارة العدل بالإفصاح عن المواد غير المصنّفة المتعلقة بإبستين — تضم صوراً ومحتويات يمكن أن تُساء تفسيرها، مما يؤدي إلى ضرر سمعة “الأشخاص الأبرياء”، حسب قوله.


 

الانتقادات جاءت وسط جدل واسع حول نشر ملفات إبستين جزئياً وبعملية تحرّ في النصوص والصور حيث اتّهم بعض أعضاء الكونغرس ومنتقدون وزارة العدل بأنها لم تلتزم تماماً بالمواعيد القانونية ورفعت ملفات قليلة نسبياً مقارنة بحجم ما كان متوقعاً.


 

في المقابل، ضحايا إبستين ومنتقدين للعملية وصفوا الإفراج الجزئي عن الملفات بأنه “غير كافٍ” وبدون شفافية حقيقية، مع اتهامات بوجود تنقيحات مشددة وإخفاء معلومات هامة حتى الآن.


 

وزارة العدل دافعت عن نفسها، مؤكدة أن بعض التنقيحات ضرورية لحماية خصوصية الضحايا، بينما وعدت بإكمال نشر المواد المتبقية في الأسابيع المقبلة.


 

يُذكر أن ترامب لم يُتّهم رسمياً بأي جرائم مرتبطة بإبستين، رغم وجود إشارات لمناسبات واجتماعات كلاهما في وثائق سابقة — ولم يتم إثبات أي مسؤولية جنائية تجاهه في هذا السياق.

