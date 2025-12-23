ترامب يهاجم وزارة العدل بعد نشر ملفات إبستين قد تدمر سمعة أشخاص أبرياء

في أول تعليق علني له منذ أن أطلقت وزارة العدل الأمريكية دفعة من ملفات المتهم الجنسي المدان جيفري إبستين، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عملية النشر، معبراً عن مخاوفه من أن الصور والمحتوى المنشور قد تُسيء إلى سمعة أشخاص لم يرتكبوا أي جرم.





ترامب قال إن الوثائق — التي نُشرت بعد أن أقر الكونغرس قانون Epstein Files Transparency Act الذي يلزم وزارة العدل بالإفصاح عن المواد غير المصنّفة المتعلقة بإبستين — تضم صوراً ومحتويات يمكن أن تُساء تفسيرها، مما يؤدي إلى ضرر سمعة “الأشخاص الأبرياء”، حسب قوله.





الانتقادات جاءت وسط جدل واسع حول نشر ملفات إبستين جزئياً وبعملية تحرّ في النصوص والصور حيث اتّهم بعض أعضاء الكونغرس ومنتقدون وزارة العدل بأنها لم تلتزم تماماً بالمواعيد القانونية ورفعت ملفات قليلة نسبياً مقارنة بحجم ما كان متوقعاً.





في المقابل، ضحايا إبستين ومنتقدين للعملية وصفوا الإفراج الجزئي عن الملفات بأنه “غير كافٍ” وبدون شفافية حقيقية، مع اتهامات بوجود تنقيحات مشددة وإخفاء معلومات هامة حتى الآن.





وزارة العدل دافعت عن نفسها، مؤكدة أن بعض التنقيحات ضرورية لحماية خصوصية الضحايا، بينما وعدت بإكمال نشر المواد المتبقية في الأسابيع المقبلة.





يُذكر أن ترامب لم يُتّهم رسمياً بأي جرائم مرتبطة بإبستين، رغم وجود إشارات لمناسبات واجتماعات كلاهما في وثائق سابقة — ولم يتم إثبات أي مسؤولية جنائية تجاهه في هذا السياق.