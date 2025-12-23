الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، أن إجتماع وزير الصحة ووزير المالية والهيئات المنطوية تحت التأمين الصحي الشامل، يرسل مجموعة واضحة من الرسائل للمواطن المصري، منها أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي بتسريع التنفيذ فى منظومة التأمين الصحي فى أكبر عدد من المحافظ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن هناك متابعة على أعلي المستويات فى الدولة للمنظومة، للحفاظ على صحة المواطن وتقديم الرعاية الصحية والجودة.

وتابع أن ما تم إنفاقه فى المرحلة الأولي لمنظومة التأمين الصحي الشامل كان ما يقرب من ال54 مليار جنيها، ومن المتوقع أن تقرب المرحلة الثانية من 117 مليار جنيها.