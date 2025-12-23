وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى جمصة المركزي ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى جمصة المركزي، حيث شملت الجولة المرور على قسم الاستقبال، والأقسام الداخلية، ووحدة الغسيل الكلوي، وقسم العمليات، والعيادات الخارجية.



أشاد وكيل الوزارة بمستوى الانضباط الإداري والنظافة في الاستقبال والأقسام الداخلية، مؤكدًا أن هذا الانضباط يعكس جودة الخدمات المقدمة والتزام الطاقم الطبي بتوفير أفضل رعاية للمرضى.

وفي قسم الأشعة والمعمل، وجّه الجزار بالعمل على تحقيق أقصى استفادة من جهاز الأشعة المقطعية، وزيادة عدد الأطباء الأخصائيين، بحضور الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، لضمان التنفيذ الدقيق لهذه التوجيهات.

وخلال المرور على الأقسام الداخلية، اطّلع وكيل الوزارة على المكان المقترح لإنشاء وحدة العناية المركزة، ووجّه بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للبدء في التجهيز، بالإضافة إلى استكمال تطوير غرف العمليات والغرف الإدارية، واستحداث مكان للمغسلة بما يتوافق مع خط سير مكافحة العدوى.

واختتمت الجولة بالمرور على العيادات الخارجية، حيث أشاد بالتنظيم الجيد، موجها بزيادة أعداد الأطباء لتشغيل تخصص الرمد يوميًا، وضمان تقديم خدمة أفضل للمرضى، مع متابعة خطة رفع كفاءة غرف العمليات واستغلال الإمكانات المتاحة في المستشفيات الأخرى لضمان استمرارية العمل الجراحي.