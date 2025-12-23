إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الجديد بجمصه بمحافظة الدقهلية حيث اصطدم موتوسيكل بآخر .

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على الطريق الجديد بجمصة، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابه كلا من: شخص مجهول الاسم والعنوان، ويبلغ من العمر 20 عاما، وإصابته ما بعد الارتجاج، ومحمد محمد رمضان قنديل 21 عاما مقيم بلقاس وإصابته ما بعد الارتجاج، وأسامة محمد عبد الحميد 26 عاما مقيم بلقاس وإصابته ما بعد الارتجاج، ومحمد العرابى مندور 21 عاما مقيم بلقاس وإصابته ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين الى مستشفى جمصه لتلقي العلاج .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.