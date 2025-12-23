قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بانضمام مدينة المنصورة لعضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم

جانب من الحفل
جانب من الحفل
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الاحتفال بانضمام مدينة المنصورة إلى عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بحضور الدكتور محمد أيعلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ونواب المحافظين، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ الدقهلية،، أن اختيار المنصورة كمدينة تعلم يُعد ثمرة للجهود المضنية وترسيخًا لمبادئ التعلم مدى الحياة، نتيجة للعمل الدؤوب والإيمان الراسخ من كافة المسؤولين بالمحافظة للمضي قُدمًا في تحقيق الأهداف السامية التي تدعو إليها اليونسكو، بما يعكس ما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات تُمهد الطريق لأهداف عليا وغايات سامية، اتساقًا مع الرؤية المستقبلية لمصر 2030 تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ  أن انضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية يعد تقديرًا لاستراتيجية الدولة، بفضل القيادة الحكيمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم التعلم مدى الحياة، وتعزيز الابتكار، وتقوية الروابط المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يفتح آفاقًا أوسع لتقديم المزيد من الإنجازات التي تلبي طموحات أبناء الدقهلية.

وأثنى المحافظ  على الجهود التي بذلها الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، في إعداد ملف مدن التعلم والذي كان وراء الحصول على هذا الترشيح وانضمام مدينة المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو، كما وجه الشكر لجميع أعضاء فريق العمل من كافة الجهات المعنية بمحافظة الدقهلية على جهودهم وتعاونهم للوصول إلى هذه المرحلة.

وأشار المحافظ إلى أن العمل في مدينة المنصورة يسير بخطى ثابتة ومتوازنة في إطار رؤية متكاملة تشمل عدة مجالات، منها على سبيل المثال لا الحصر:
· منظومة العمل اللائق وإدارة الأعمال من خلال منصة توظيف إلكتروني تشمل 165 شركة، وأسبوع ريادة الأعمال بجامعة المنصورة، ومبادرة "مستقبلنا الرقمي".
· منظومة الإنصاف والشمول للمدارس الدامجة لأصحاب الهمم بأكثر من 50 مؤسسة، مع مبادرة "الأمل" للتعليم المجتمعي التي تشمل رعاية اللاجئين والنازحين والنساء المعيلات.
· منظومة الاستدامة والصحة لدمج التعليم والأنشطة المشتركة للمناخ، وتوفير الفحوصات الطبية الدورية.
· منظومة التعلم التحويلي لكبار السن وربط التعلم بسبل كسب العيش من خلال شراكات اجتماعية داعمة.
· منظومة التعليم من أجل الغد وتحقيق التنمية المستدامة.
· تعزيز الريادة الطبية العالمية لجامعة المنصورة، بدعم وتمويل رئاسي من البنك المركزي بمليار جنيه لوحدة زراعة الكبد، لترسيخ مكانة المدينة كمركز إقليمي للابتكار والبحث العلمي.

وأكد المحافظ أن الانضمام إلى شبكة اليونسكو يفرض مواصلة المسيرة نحو تحقيق الغايات واستكمال الإنجازات، وتيسير الخطوات نحو تنمية مجتمعية مستدامة وبيئة بنَّاءة للتعلم، وشراكة وثيقة مع جميع المدن للعمل كخلية واحدة تسمو بالمجتمع وتنهض بالوطن، وتحقق الأمن والازدهار لمصرنا الغالية.

ووجَّه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، كما وجه رسالة شكر وتقدير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، ووزيرة التنمية المحلية، مع عظيم الامتنان للدكتورة هالة عبد الجواد مساعد الأمين العام لشؤون اليونسكو، والدكتور شريف صلاح الأمين المساعد للجنة الوطنية لليونسكو، على الجهود الحثيثة المبذولة، والقائمين جميعا على هذا الشأن، والحضور جميعا.

ولفت محافظ الدقهلية إلى أن احتفالية اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بانضمام أربع مدن مصرية إلى عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم والتي تضم 425 مدينة من 91 دولة، تسهم في تحسين جودة الحياة لما يقرب من نصف مليار مواطن حول العالم.

وقام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتقديم درع إلى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تقديرا لجهوده المبذولة والملموسة في ملف مدن التعلم، وفي مختلف الملفات على مستوى محافظة الدقهلية.

و قدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة لكل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر عرب محافظ القاهرة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود النشطة للمحافظات والدور الفاعل للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، مشيرًا إلى انضمام ثلاث مدن مصرية جديدة إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢٥، وهي: (القاهرة والمنصورة وشبين الكوم)، وذلك بعد اعتماد منظمة اليونسكو للترشيحات المقدمة من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، موضحًا أن اللجنة تلقت ملفات من ١٥ مدينة مصرية، وتم اختيار المدن الثلاث بعد عملية تقييم دقيقة لاختيار الملفات الأكثر تميزًا.

الدقهلية محافظ اليونسكو التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ

محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

يوم الانتصار على العدوان.. محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

محافظ بورسعيد: عيد النصر ملحمة وطنية خالدة تجسد قوة الإرادة المصرية

محافظ بورسعيد: عيد النصر ملحمة وطنية خالدة تجسد قوة الإرادة المصرية

بالصور

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم
الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل
عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد