محافظات

الدقهلية: تحرير 15 محضرًا متنوعا في حملة رقابية على 22 مخبزًا بأربعة مراكز

حملات تموينية
حملات تموينية
همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وقامت لجنة تفتيشية برئاسة محمد صلاح، مدير المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي، مفتش الرقابة التموينية بالمكتب الفني لوكيل وزارة التموين، بالمرور على مراكز طلخا وشملت قرى سرسق ومنشأة البدوي وكفر الخوازم، ومركز نبروه وشملت مدينة نبروه وقريتي بهوت وكفر بهوت، ومركز بلقاس وشملت مدينة بلقاس وقرية الخازندار، ومركز المنصورة وشملت قرى البرامون وكفر بداوي.

وأسفرت عن تحرير 15 مخالفة متنوعة، شملت 5 محاضر نقص وزن بما يتراوح بين 9 و22 جراما، ومحضر غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر بدون سجل تفتيش، ومحضري عدم وجود قائمة بيانات، ومحضري عدم نظافة أدوات عجين، كما تم تحرير محضري غلق لمخبزين لعدم الالتزام بالوزن المقرر للرغيف المدعم.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه جميع الاشتراطات.

