محافظات

فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار

عقار إمبابة المنهار
عقار إمبابة المنهار
أحمد زهران

تلقت غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغًا بحدوث انهيار عقار سكني بشارع مسجد الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، حيث جرى نقلهم على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى إمبابة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


كما يجري رفع أنقاض العقار المنهار حتي الان والبحث عن أي مصابين محتملين وانتشالهم.
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه فور تلقي البلاغ بالواقعة انتقلت الأجهزة التنفيذية على الفور يرافقها لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وحي إمبابة للتعامل مع تداعيات الحادث.
وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء العقارات المجاورة بالكامل واتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظًا على أمن وسلامة السكان، لحين الانتهاء من الفحص الإنشائي الشامل لحالة العقارات المحيطة بموقع الحادث.
كما قامت فرق الكهرباء والغاز بفصل التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن العقارات بموقع الحادث، لحين الانتهاء من انتشال جميع المصابين وتأمين المكان.
ووجّه محافظ الجيزة مديرية الشؤون الصحية بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى تمام شفائهم، مشددًا على المتابعة المستمرة لموقع الحادث لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والأمنية.
وأكدت محافظة الجيزة أنه جارٍ متابعة الموقف أولًا بأول، وسيتم تحديث هذا البيان فور ورود أي مستجدات تتعلق بحالة المصابين أو نتائج الفحص الفني للعقارات المحيطة بموقع الحادث.

