انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

شهدت سيارة دودج تشالنجر SRT هيلكات وايد بودي جيلبريك "لاست كول" موديل 2023 تراجعًا ملحوظًا في قيمتها خلال فترة قصيرة، رغم ندرتها وأدائها القوي.

ففي سابق من الأسبوع، بيعت نسخة تكاد تكون جديدة من السيارة مقابل 88 ألف دولار، أي أقل بنحو 10 آلاف دولار من سعرها الأصلي.

ورغم أنها لم تقطع سوى 34 ميلاً (55 كم)، فإنها فقدت جزءًا من قيمتها مباشرة بعد خروجها من صالة العرض.

أحدث مثال على ذلك ظهر في مزاد "برينج أ تريلر"، حيث بيعت نسخة أخرى قطعت 646 ميلاً (1,039 كم) فقط مقابل 73 ألف دولار، بعد أن اشتراها مالكها الأول في فبراير 2024 بسعر تجاوز 90,952 دولارًا.

مواصفات دودج تشالنجر بمحرك V8

تعتمد السيارة على محرك V8 فائق الشحن بسعة 6.2 لتر يولد قوة 717 حصانًا، مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ينقل القوة إلى العجلات الخلفية.

هذا الأداء يضعها في مصاف أقوى سيارات العضلات الأمريكية على الإطلاق، ويمنحها مكانة مميزة بين عشاق السرعة.