تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
بالصور

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

عزة عاطف

شهدت سيارة دودج تشالنجر SRT هيلكات وايد بودي جيلبريك "لاست كول" موديل 2023 تراجعًا ملحوظًا في قيمتها خلال فترة قصيرة، رغم ندرتها وأدائها القوي.

ففي سابق من الأسبوع، بيعت نسخة تكاد تكون جديدة من السيارة مقابل 88 ألف دولار، أي أقل بنحو 10 آلاف دولار من سعرها الأصلي. 

ورغم أنها لم تقطع سوى 34 ميلاً (55 كم)، فإنها فقدت جزءًا من قيمتها مباشرة بعد خروجها من صالة العرض. 

أحدث مثال على ذلك ظهر في مزاد "برينج أ تريلر"، حيث بيعت نسخة أخرى قطعت 646 ميلاً (1,039 كم) فقط مقابل 73 ألف دولار، بعد أن اشتراها مالكها الأول في فبراير 2024 بسعر تجاوز 90,952 دولارًا.

مواصفات دودج تشالنجر بمحرك V8

تعتمد السيارة على محرك V8 فائق الشحن بسعة 6.2 لتر يولد قوة 717 حصانًا، مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ينقل القوة إلى العجلات الخلفية. 

هذا الأداء يضعها في مصاف أقوى سيارات العضلات الأمريكية على الإطلاق، ويمنحها مكانة مميزة بين عشاق السرعة.

بالصور

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

