قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات منتدى الأعمال المصري العُماني بالعاصمة مسقط، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وفيصل الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وياسر شعبان سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المشاركة ضمن الوفد الرسمي.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أعرب الوزير عن تقديره للدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وسلطنة عُمان لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات عملية تدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين، مشيدًا بالدور المحوري لمنتدى الأعمال المشترك في جمع قيادات مجتمع الأعمال في توقيت يشهد فيه الاقتصادان المصري والعُماني حراكًا تنمويًا واستثماريًا متسارعًا.

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، وهو ما يستدعي البناء على هذا الزخم عبر آليات مؤسسية واضحة، وفي مقدمتها تفعيل منتدى الأعمال المشترك بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعظيم حجم الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

ورحب الوزير بمقترح إنشاء منصة استثمارية مشتركة تعمل كنافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العُماني، مؤكدًا أهمية الإسراع بتنفيذ هذه المبادرة للاستفادة من الفرص الواعدة في القطاعات المستهدفة. كما أشاد بنجاحات الشركات المصرية العاملة في سلطنة عُمان، خاصة في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، ومشاركتها الفاعلة في تنفيذ مشروعات تنموية تتسق مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040».

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة انطلاقة غير مسبوقة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة، في إطار «رؤية مصر الصناعية 2030» التي تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% في الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل، إلى جانب دعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.

وشدد على أهمية إقامة شراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يحقق التكامل بين المنطقتين ويجذب الاستثمارات ويوطن الصناعات ويعزز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، دعمًا للتنافسية الإقليمية والدولية للبلدين، مؤكدًا أن التعاون الاقتصادي العربي يمثل أولوية للدولة المصرية في إطار شراكات استراتيجية قائمة على التكامل.

ووجّه الوزير الدعوة إلى مجتمع رجال الأعمال العُماني لزيارة مصر لاستكشاف مزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح اقتصادي البلدين ويدعم النمو المشترك خلال المرحلة المقبلة.

الصناعه عمان مصر الاقتصاد المصرى العمانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

ترشيحاتنا

والد الفنان أحمد عبد الحميد

سبب وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد .. التفاصيل الكاملة للمرض

شوربة الطماطم

طريقة عمل شوربة الطماطم بالريحان

محمد عبد الحميد

معلومات صادمة عن سبب وفاة الماكير محمد عبد الحميد

بالصور

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد