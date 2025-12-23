شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وغزل المحلة المُقامة حالياً بأستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر بالتعادل 1-1.



تقدم فريق غزل المحلة عبر اللاعب رشاد عرفاوي فى الدقيقة 9 فيما أحرز لـ النادي الأهلي هدفا عبر اللاعب إبراهيم الأسيوطي في الدقيقة 26 ثم قام محمود بسيوني حكم اللقاء بـ إلغاؤه بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو المعروفة بـ var.

ونجح عمر سيد معوض في إحراز هدف تعادل الأهلي في الدقيقة ٤٢ بعدتمريرة من حسين الشحات إلى عمر سيد معوض الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة لتسكن الشباك

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:-

في حراسة المرمي: أحمد النفراوي

في خط الدفاع: أحمد العش - بسام وليد - أحمد شوشة - يحيي زكريا.

في خط الوسط: رشاد العرفاوي - محمد أرموشة - موري توريه.

في خط الهجوم: محمد جريندو - سعيدي بن سعيدي - عبد الرحيم عموري.

جاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:

سيحا فى حراسة المرمي ابراهيم الاسشيوطي وأحمد عابدين ومصطفي العش ومحمد رأفت وابراهيم عادل ومحمد الشامي وابراهيما كاظم وحسين الشحات وعمر سيد معوض وحمزة عبدالكريم.

وكانت المشاركة الأولى للأهلي في نسخة 2022، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر مباراة ، ثم انسحب من نسخة 2023 بعدم حضوره مباراة المصري، ولم يشارك فى نسخة 2024.

وفي نسخة الموسم الماضي، لم يتمكن الأهلي من التأهل لربع النهائي أيضا، حيث خسر الثلاث مباريات في دور المجموعات أمام إنبي وفاركو وطلائع الجيش.

وبذلك فإن الأهلي لعب على مدار مشاركاته في البطولة 10 مباريات، تعرض خلالها للخسارة 5 مرات مقابل 4 تعادلات وحقق فوز وحيد.

سجل الفريق الأحمر 6 أهداف، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين فقط.

ويتواجد المارد الاحمر في المجموعة الأولى خلال منافسات كأس عاصمة مصر، والتي تضم: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وسيراميكا.