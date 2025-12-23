قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، موجه لوزير الصحة والسكان، بشأن نقص العقار المعتمد علي مادة الهيدروكورتيزون، و الذي يعتبر العقار الأساسي للأطفال الذين يعانون من ضعف في الغدة الكظرية.

وتساءلت" سعيد" ماذا يفعل المواطنون في ظل غياب هذا العقار بمادته الفعالة تماماً من السوق المصرية،  لا سيماً أنه يعتبر الخيار الأمثل لعلاج مثل هذة الحالات حيث انه اختفي من الصيدليات العامة و الخاصة ؟ .


و طالبت الوزارة بتوضيح الخطط التي تتبعها للتأكد من توفير مخزون كافي من العقارات التي ليس لها مثائل و تعتبر علاج حيوي للأمراض المزمنة ؟ ، متسائلة: ما دور صيدليات الأسعاف في مثل هذة الأزمات؟  و هل عدد فروع ابصيدليات تكفي لأن تغطي الجمهورية أم قصر وجود النواقص داخل صيدليات الأسعاف يعتبر عبئاً علي كبار السن للذهاب مسافات طويلة للحصول علي العلاج ؟ .


وتابعت عضو صحة البرلمان تساؤلتها قائلة:" متي نري تصنيع حقيقي للأدوية المزمنة داخل البلاد و ليس مجرد تركيب لمواد مستوردة من الخارج ؟ و كيف تساهم الوزارة في دعم خطوط الانتاج الحيوية من خلال دعم للمرافق لمصنعي الأدوية الحيوية في ظل تسعيرة جبرية و بالمقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج ؟  و كيف تضمن الحكومة عدم تخارج القطاع الخاص أو وقف بعض الخطوط الحيوية من تصنيع الأدوية ؟.


وأردفت :" ما دور وزارة قطاع الأعمال في دعم التصنيع الدوائي في مصر من خلال مصانعها و كيف تساهم هذه الخطوط في سد عجز الأدوية الحيوية و لا سيما لمستشفيات وزارة الصحة و التأمين الصحي ؟ و هل من بروتوكول تعاون بين الوزارة و وزارة الصناعة بهدف وضع معايير للصناعات المكملة للصناعات الدوائيةكصناعة الزجاج و الجلاتين تدعم بها المصنعين ؟ . 

