السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة

محمود محسن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الحكومة حريصة على الاستماع للمواطنين بشكل مباشر، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع.

أوضح وزير الصحة، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد مشروعًا قوميًّا ضخمًا للغاية، يستهدف الإنسان المصري في المقام الأول، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة له في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير المنظومة الصحية، حيث يستهدف بشكل مباشر تطوير مراكز طب الأسرة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وقريبة من المواطنين.

وأكد الدكتور عبد الغفار أن الدولة مستمرة في تنفيذ المشروعات الصحية الكبرى، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات جديدة ..«الصحة» توضح

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، تبدأ من الكشف والعلاج داخل وحدات الرعاية الأولية، مرورًا بالإحالة إلى المستشفيات عند الحاجة، وتشمل جميع التخصصات الطبية دون تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة أسهم بشكل ملحوظ في خفض معدلات الإنفاق الصحي في المحافظات التي جرى تطبيقها بها بالكامل، لافتًا إلى أن الخدمات تشمل التدخلات الجراحية، والأشعة، والتحاليل والفحوصات، والرعاية المركزة، وصولًا إلى العمليات الكبرى مثل زراعة الأعضاء والكلى والكبد، وجراحات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحات المخ والأعصاب، والأورام، والعظام والعيون، فضلًا عن زراعة القوقعة للأطفال.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل حاليًا في 6 محافظات، ويبلغ عدد المستفيدين نحو 5 ملايين و200 ألف مواطن، بنسبة تسجيل تصل إلى 82% من إجمالي السكان المستهدفين. كما أشار إلى بدء العمل بالمرحلة الثانية في 5 محافظات هي: المنيا، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية نظرًا لكثافتها السكانية المرتفعة.

وتابع عبد الغفار أن محافظة المنيا تم اختيارها لتكون أولى محافظات المرحلة الثانية، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحًا أن تنفيذ المرحلة يعتمد على عدة محاور رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية والإنشاءات، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والتحول الرقمي والميكنة، إلى جانب توفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وهيئات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الاجتماع حمل رسائل طمأنة للمواطنين، أبرزها التأكيد على أن منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة «حياة كريمة» تأتيان على رأس أولويات الدولة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية من خلال زيادة المخصصات بالتعاون مع وزارة المالية.

خالد عبد الغفار وزير الصحة الخدمات حياة كريمة الصحي

