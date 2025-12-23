من فكرة إلى واقع.. سونيا الحبال تكشف أسرار قانون الجذب

روت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة والعلاقات والمدربة في مجال التطوير الذاتي، تجربتها الشخصية مع قانون الجذب، مؤكدة أنه كان العامل الرئيسي في تحقيق حلمها بامتلاك شقة خاصة بمواصفات دقيقة.

وقالت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة والعلاقات والمدربة في مجال التطوير الذاتي، خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إنها شخصية عصامية بنت نجاحها بجهدها الذاتي، مشيرة إلى أنها كانت تحلم منذ سنوات بامتلاك شقة خاصة بها، وعندما تعرّفت على قانون الجذب قررت تطبيقه بشكل عملي ومدروس.

وأضافت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة والعلاقات والمدربة في مجال التطوير الذاتي، أنها حددت مواصفات الشقة التي تتمناها بدقة، موضحة أنها أرادت شقة بحديقة خاصة تعكس حبها للطبيعة والمساحات الخضراء.

وأوضحت خبيرة الطاقة أنها لجأت إلى التجسيد المادي للهدف، حيث اشترت ميدالية خشبية على شكل منزل بحديقة، لتكون رمزًا بصريًا دائمًا يذكرها بحلمها.