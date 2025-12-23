ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة

تواصل فرق الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالجيزة جهودها المكثفة للبحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقار المنهار بشارع مسجد الهنيدي بمنطقة إمبابة، وسط متابعة أمنية وتنفيذية دقيقة لتداعيات الحادث.

وجاء أسماء المفقودين كالآتي: "ليلة إسماعيل، ربة منزل، وأبناؤها محمد، وطارق، وأدهم، وطفلة تُدعى ليلى تبلغ من العمر 3 سنوات، بالإضافة إلى سليمان أبو دنيا ونجله، وعواطف سليمان، طفلة".

وشهد محيط مسجد الهنيدي، التابع لحي شمال الجيزة، حالة استنفار أمني عقب انهيار العقار السكني، حيث أفاد أحد قاطني العقارات المجاورة بوجود أسرتين كاملتين، يقدر عدد أفرادهما بنحو 6 أشخاص، عالقين تحت الأنقاض، من بينهم طفلتان.

وتعمل فرق الإنقاذ البري على رفع الركام يدويًا وباستخدام المعدات الثقيلة، بحذر شديد، خشية المساس بحياة أي أحياء محتملين، في سباق مع الزمن للوصول إلى المفقودين.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، على رأسهم اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبقيادة العميد محمد ربيع، رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد محمد أبو القاسم، مفتش مباحث إمبابة والمنيرة الغربية، والمقدم محمد طارق، رئيس مباحث إمبابة، للإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ وتنسيق الجهود بين الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة المحلية.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول موقع الانهيار لتأمين المنطقة وتسهيل حركة معدات الإنقاذ، كما جرى إخلاء العقارات المجاورة بشكل مؤقت، وفصل المرافق الحيوية، من غاز وكهرباء، تحسبًا لأي مخاطر إضافية.

ولا تزال عمليات إزالة الأنقاض مستمرة لاستخراج العالقين أسفل الركام، مع استمرار المتابعة الأمنية والتنفيذية لحين انتهاء أعمال البحث.