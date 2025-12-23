راكبين موتوسيكل .. القبض على لصين سرقا هاتفا من شخص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من آخر بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) وبحوزتهما (الدراجة النارية "المستخدمة فى الواقعة").

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "سىء النية" ( عاطل "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





