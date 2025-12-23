ألفاظ خارجة وملابس خادشة.. القبض على بلوجر جديدة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لقيامها بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ وعبارات وملابس خادشة للحياء وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانعة محتوى – لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





