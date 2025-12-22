إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

على امتداد ساحات الإقليم، تتسارع التطورات الميدانية. حيث تختلط الضربات العسكرية، بإعادة رسم الوقائع علي الأرض. ففي سوريا، ضربات أمريكية واسعىة، استهدفت خلايا "داعش"، عبر جغرافيا تمتد من الشرق إلي الجنوب. ما يفتح مجددا باب أسئلة السيادة وحدود الاشتباك. نموذج تنظيم هجين. يجمع بين فروع محلية وإقليمية، وشبكة مركزية محدودة. فماذا بقي منه اليوم؟ لم يظهر فجأة ولم يولد عام 2014. كما يعتقد كثيرون. "داعش"، قصة بدأت قبل ذلك بعقد كامل. في لحظة أعقبت اجتياحا أمريكيا. وإنهيار دولة، وصعود فوضي. عام 2003، الغزو الأمريكي للعراق. وسقوط نظام صدام حسين، وتفكيك الجيش، وحل مؤسسات الدولة. وطفرة من التطرف والتفجيرات والقتل. يقال إن أبو مصعب الزرقاوي، مؤسس جماعة "التوحيد والجهاد"، الذي بايع تنظيم "القاعدة"، وأنشأ أحد فروعه في العراق. هو الأب الروحي، وواضع حجر الأساس. فيما سيعرف بعد ذلك بسنوات. بـ تنظيم "الدولة الإسلامية"، في العراق والشام "داعش". دخل الزرقاوي، السجون العراقية، وأسس خلايا موالية لأفكاره. أفكار سرعان ما تجلت في أعمال إرهابية متنقلة علي الجغرافيا العراقية. إلي أن قتلته غارة أمريكية في يونيو 2006. لكن فكر الزرقاوي بقي. فيما بدل التنظيم، جلده وانتظر اللحظة الحاسمة للظهور. وسع انتشاره ليصل سوريا الممزقة، بقيادة ظلت خفية. لحين انتشار فيديو ظهر فيه أبو بكر البغدادي. ففي يونيو 2014، سقطت الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية. وأعلنت الخلافة. حدود مفتوحة، سلاح، فوضي، ومسرح مثالي للتمدد في العراق وسوريا. بإختصار "داعش"، في أوج قوته، يسيطر علي ثلث العراق، وأجزاء واسعة من سوريا. ويتمتع بعائدات نفط بملايين الدولارات. والأهم تدفق آلاف المقاتلين.

أمام هذا الاجرام غير المسبوق، كان لابد من وضع حدا لهذا التمدد. أمريكا، أعلنت عن تحالف دولي، وبدأت الضربات الجوية، التي تزامنت مع جهود قوات محلية علي الأرض. أدت أخيرا إلي تحرير الموصل في العراق. وتهاوي التنظيم. فبعد الموصل، تحررت الرقة، وتبخرت "الدولة الإسلامية"، مع سقوط الباغوز، في مارس 2019. التي أعتبرت أخر جيب لـ "داعش"، في سوريا. أكتوبر 2019، قتل البغدادي، في إدلب السورية. وقيل إن التنظيم أنتهي. ولكن ما قيل شيء وما عرفه العالم بعد ذلك، شيئا مغاير مقلق. خلايا نائمة استيقظت، ونفذت اغتيالات وهجمات خاطفة في العراق وسوريا. إضافة إلي فروع خارجية،أكثر نشاطا. "داعش خراسان"، "داعش غرب أفريقيا"، "داعش الصومال"، وغيرها. إنها العودة لتنظيم لا أرض يحكمها. لكنه يتمدد عبر القارات. فكيف عاد؟ ومن أين يستمد قوته؟ وهل الهزيمة كانت حقيقية فعلا؟.