4 مفاتيح طاقة للجذب في الزواج.. سونيا الحبال تكشف

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن استخدام طاقة الجذب بشكل صحيح يمكن أن يساعد الفتيات على جذب علاقة مستقرة وزواج ناجح، مؤكدة أن الأمر لا يعتمد على التمني فقط، بل على خطوات واضحة ومنضبطة.

وقالت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أول هذه الخطوات هو الامتنان اليومي، موضحة: «على الفتاة أن تبدأ يومها بالامتنان لله، بأن تقول إنها بخير، جميلة، ومستعدة نفسيًا وعاطفيًا للارتباط، لأن الامتنان يرفع الطاقة ويهيئ الإنسان لاستقبال الخير».

وأشارت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، إلى أهمية التخيل قبل النوم، قائلة إن الفتاة يجب أن تتخيل شريك حياتها وحياتها معه، بدءًا من تقدمه لخطبتها، وصولًا إلى تفاصيل الزواج والحياة المشتركة، مؤكدة أن التخيل لا يكون مرة واحدة، بل ممارسة يومية …