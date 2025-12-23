غزل المحلة يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر



أحرز التونسي رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة هدف التقدم لفريقه في مباراة الأهلي خلال المباراة المقامة بينهما حالياًعلى ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر

ونجح رشاد العرفاوي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول





وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-





في حراسة المرمي: أحمد النفراوي

في خط الدفاع: أحمد العش - بسام وليد - أحمد شوشة - يحييزكريا.

في خط الوسط: رشاد العرفاوي - محمد أرموشة - موري توريه.

في خط الهجوم: محمد جريندو - سعيدي بن سعيدي - عبد الرحيمعموري.





بينما خاض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

سيحا فى حراسة المرمي ابراهيم الاسشيوطي وأحمد عابدين ومصطفي العش ومحمد رأفت وابراهيم عادل ومحمد الشامي وابراهيما كاظم وحسين الشحات وعمر سيد معوض وحمزة عبدالكريم.

وكانت المشاركة الأولى للأهلي في نسخة 2022، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر مباراة ، ثم انسحب من نسخة 2023 بعدم حضوره مباراة المصري، ولم يشارك فى نسخة 2024.

وفي نسخة الموسم الماضي، لم يتمكن الأهلي من التأهل لربع النهائي أيضا، حيث خسر الثلاث مباريات في دور المجموعات أمام إنبي وفاركو وطلائع الجيش.

وبذلك فإن الأهلي لعب على مدار مشاركاته في البطولة 10 مباريات، تعرض خلالها للخسارة 5 مرات مقابل 4 تعادلات وحقق فوز وحيد.

سجل الفريق الأحمر 6 أهداف، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين فقط.

ويتواجد المارد الاحمر في المجموعة الأولى خلال منافسات كأس عاصمة مصر، والتي تضم: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وسيراميكا.