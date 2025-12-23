قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يحرز هدف التقدم في شباك الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر

غزل المحلة
غزل المحلة
حسام الحارتي


أحرز التونسي رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة هدف التقدم لفريقه في مباراة الأهلي خلال المباراة المقامة بينهما حالياًعلى ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر

ونجح رشاد العرفاوي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول


 

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-


 

في حراسة المرمي: أحمد النفراوي

في خط الدفاع: أحمد العش - بسام وليد - أحمد شوشة - يحييزكريا.

في خط الوسط: رشاد العرفاوي - محمد أرموشة - موري توريه.

في خط الهجوم: محمد جريندو - سعيدي بن سعيدي - عبد الرحيمعموري.


 

بينما خاض الاهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

سيحا فى حراسة المرمي  ابراهيم الاسشيوطي وأحمد عابدين ومصطفي العش ومحمد رأفت وابراهيم عادل ومحمد الشامي وابراهيما كاظم وحسين الشحات وعمر سيد معوض وحمزة عبدالكريم.

وكانت المشاركة الأولى للأهلي في نسخة 2022، حيث تعادل في 4 مباريات وخسر مباراة ، ثم انسحب من نسخة 2023 بعدم حضوره مباراة المصري، ولم يشارك فى نسخة 2024.

وفي نسخة الموسم الماضي، لم يتمكن الأهلي من التأهل لربع النهائي أيضا، حيث خسر الثلاث مباريات في دور المجموعات أمام إنبي وفاركو وطلائع الجيش.

وبذلك فإن الأهلي لعب على مدار مشاركاته في البطولة 10 مباريات، تعرض خلالها للخسارة 5 مرات مقابل 4 تعادلات وحقق فوز وحيد.

سجل الفريق الأحمر 6 أهداف، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين فقط.

ويتواجد المارد الاحمر في المجموعة الأولى خلال منافسات كأس عاصمة مصر، والتي تضم: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وسيراميكا.

غزل المحلة الأهلي كأس عاصمة مصر أخبار الرياضة المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

سونيا الحبال

سونيا الحبال: طاقة الجذب تبدأ بفكرة وتنتهي بواقع

أحمد أبو الغيط

أبو الغيط: ندعو إلى حوار سوداني سوداني شامل خلال الفترة الانتقالية يفضي إلى توافق وطني حول إدارة الدولة

رانيا هاشم تستعرض عادات وطقوس الطوائف المسيحية

رانيا هاشم تستعرض عادات وطقوس الطوائف المسيحية في مصر.. الخميس

بالصور

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد