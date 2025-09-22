أسعار شانجان يوني تي موديل 2025 كسر زيرو

تواصل شانجان من تعزيز تواجدها كواحدة من أبرز العلامات الصينية في مجال تصنيع السيارات، والتي تقدم مجموعة كبيرة من الطرازات منها يوني تي الرياضية.

وظهرت السيارة شانجان يوني تي موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ مليون و490 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وعدد بسيط من الكيلومترات.

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار والمقارنة الشاملة حسب الفئات والموديلات، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

مواصفات السيارة شانجان يوني تي

تستمد شانجان يوني تي قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 177 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

تحتوي السيارة شانجان يوني تي على كاميرا خلفية واخرى 360 درجة، حساسات ركن أمامية وخلفية، زر تشغيل وإيقاف المحرك بالإضافة إلى بصمة خارجية، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، فتحة سقف بانوراما، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.

زودت السيارة شانجان يوني تي بمكيف هواء أوتوماتيك، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط، جنوط، مصابيح ضباب، وإضاءة LED.

تأتي السيارة شانجان يوني تي بنسبة طول كلي بلغت 4515 مم، و1870 مم للعرض الكلي، وبارتفاع كلي 1565 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2710 مم، وبمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 350 مم، مع تصميم رياضي بملامح عصرية.