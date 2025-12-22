قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لو معاك 200 ألف جنيه.. تركب بيهم عربية إيه؟

سيارات
سيارات
كريم عاطف

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات ‏‏التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام ‏‏تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد ‏‏على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.‏

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ ٥ سيارات مستعملة بمتوسط سعر 200 الف ‏جنيه:‏

1- تويوتا كورولا ‏"المسطرة"

تعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل 1999 ‏"المسطرة" ميكانيكيا على محرك 1300 سي سي (أو 1600 سي سي في بعض النسخ)، يولد قوة تتراوح بين 84 إلى 110 حصان. 

تتميز بنظام حقن وقود إلكتروني (إنجيكشن) في أغلب موديلات هذا العام، مما يجعلها اقتصادية جدا، ونظام التعليق (العفشة) معروف بصلابته وقدرته على تحمل الطرق غير الممهدة، وهي الأفضل في إعادة البيع.

أما عن سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 1999 ‏"المسطرة"‏، فياتي بمتوسط 160 الف جنيه.‏

2- أوبل كورسا

تأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004‏، بمحرك سعة 1400 سي سي، يولد قوة تقارب 90 حصان، المواصفات الميكانيكية لهذه السيارة تعكس الدقة الألمانية، فهي توفر ثبات ممتاز على السرعات العالية مقارنة بمنافسيها في نفس الفئة.

وتتميز السيارة بناقل حركة ناعم واستجابة سريعة للمحرك، لكن ميكانيكا السيارة تتطلب فنيين متخصصين، حيث أن دورة التبريد والحساسات فيها حساسة وتحتاج إلى صيانة دورية ومنتظمة.

أما عن سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004‏، فياتي بمتوسط 180 ‏الف جنيه.‏

3- سبيرانزا A113

تأتي السيارة سبيرانزا ‏A113‎‏ موديل 2009-2010، بمحرك صغير سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات مع كامة علوية مزدوجة، يولد قوة تصل إلى 83 حصان.

السيارة سبيرانزا ‏A113‎‏ موديل 2009-2010‏مصممة لتكون سيارة مدن اقتصادية، فهي خفيفة الوزن مما يجعل تسارعها مقبول داخل الزحام، و ناقل الحركة يدوي (مانيوال) خماسي السرعات، وميكانيكا المحرك بسيطة ومستوحاة من تصميمات محركات ميتسوبيشي القديمة، مما يجعل إصلاحها سهلاً وغير مكلف.

أما عن سعر السيارة سبيرانزا ‏A113‎‏ موديل 2009-2010‏‏، فياتي بمتوسط 190 ‏الف ‏جنيه.‏

4- فيات سينا

تتوفر السيارة فيات سينا موديل 2004-2006، بمحركين الأكثر شيوعا هو 1400 سي سي (8 صمام) الذي يولد حوالي 85 حصان، وميكانيكا تتميز بأنها "عافية" وتتحمل الشغل الشاق.

تبريد المحرك في السيارة جيد جدا إذا تمت صيانته بانتظام، نظام التعليق مرتفع عن الأرض بشكل جيد ليناسب الطرق المصرية، ومحركها يمتاز بعزم دوران جيد يعطي السيارة قوة في السحب حتى مع وجود حمولة كاملة.

أما عن سعر السيارة فيات سينا موديل 2004-2006‏‏‏، فياتي بمتوسط 180 ‏‏الف ‏جنيه الى 200 الف جنيه .

5- كيا سيفيا "شوما"

تعتمد السيارة كيا سيفيا "شوما" موديل 1995-1999، ‏على محرك سعة 1500 أو 1600 سي سي، يولد قوة تتراوح بين 90 إلى 100 حصان تقريبا.

من الناحية الميكانيكية السيارات تشبه في تكوينها سيارات مازدا القديمة، مما يمنحها اعتمادية عالية، المحرك "نفسه طويل" وأداؤه قوي على الطرق السريعة، وتتميز بتوفر قطع غيارها الميكانيكية (استيراد وجديد) بأسعار منخفضة، مما يجعلها خيار عملي لمن يبحث عن سيارة سيدان واسعة بميزانية محدودة.

أما عن سعر السيارة السيارة كيا سيفيا "شوما" موديل 1995-1999‏، فياتي بمتوسط 200 الف جنيه .‏

سيارات مستعملة تويوتا كورولا المسطرة أوبل كورسا سبيرانزا A113 فيات سينا كيا سيفيا شوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

عمرو زكي

أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

رئيس جامعة قنا

رئيس جامعة قنا يناقش مشروع موازنة الخطة الخمسية (2026–2031)

وظائف

11 ألف راتبًا شهريُا.. وظائف خالية للصيادلة بتلك الشركات

انتخابات مجلس النواب

12 ظهرًا بحسب توقيت كل دولة.. بدء الصمت الدعائي لـ19 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب

بالصور

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

DFSK
DFSK
DFSK

أسعار مازدا 3 2010‏ المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2010
مازدا 3 موديل 2010
مازدا 3 موديل 2010

لو معاك 200 ألف جنيه.. تركب بيهم عربية إيه؟

سيارات
سيارات
سيارات

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد