لو معاك 200 ألف جنيه.. تركب بيهم عربية إيه؟

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد ‏‏حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.‏

يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات ‏‏التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام ‏‏تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد ‏‏على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.‏

وخلال السطور التالية نتعرف على ‏ ٥ سيارات مستعملة بمتوسط سعر 200 الف ‏جنيه:‏

1- تويوتا كورولا ‏"المسطرة"

تعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل 1999 ‏"المسطرة" ميكانيكيا على محرك 1300 سي سي (أو 1600 سي سي في بعض النسخ)، يولد قوة تتراوح بين 84 إلى 110 حصان.

تتميز بنظام حقن وقود إلكتروني (إنجيكشن) في أغلب موديلات هذا العام، مما يجعلها اقتصادية جدا، ونظام التعليق (العفشة) معروف بصلابته وقدرته على تحمل الطرق غير الممهدة، وهي الأفضل في إعادة البيع.

أما عن سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 1999 ‏"المسطرة"‏، فياتي بمتوسط 160 الف جنيه.‏

2- أوبل كورسا

تأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004‏، بمحرك سعة 1400 سي سي، يولد قوة تقارب 90 حصان، المواصفات الميكانيكية لهذه السيارة تعكس الدقة الألمانية، فهي توفر ثبات ممتاز على السرعات العالية مقارنة بمنافسيها في نفس الفئة.

وتتميز السيارة بناقل حركة ناعم واستجابة سريعة للمحرك، لكن ميكانيكا السيارة تتطلب فنيين متخصصين، حيث أن دورة التبريد والحساسات فيها حساسة وتحتاج إلى صيانة دورية ومنتظمة.

أما عن سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004‏، فياتي بمتوسط 180 ‏الف جنيه.‏

3- سبيرانزا A113

تأتي السيارة سبيرانزا ‏A113‎‏ موديل 2009-2010، بمحرك صغير سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات مع كامة علوية مزدوجة، يولد قوة تصل إلى 83 حصان.

السيارة سبيرانزا ‏A113‎‏ موديل 2009-2010‏مصممة لتكون سيارة مدن اقتصادية، فهي خفيفة الوزن مما يجعل تسارعها مقبول داخل الزحام، و ناقل الحركة يدوي (مانيوال) خماسي السرعات، وميكانيكا المحرك بسيطة ومستوحاة من تصميمات محركات ميتسوبيشي القديمة، مما يجعل إصلاحها سهلاً وغير مكلف.

أما عن سعر السيارة سبيرانزا ‏A113‎‏ موديل 2009-2010‏‏، فياتي بمتوسط 190 ‏الف ‏جنيه.‏

4- فيات سينا

تتوفر السيارة فيات سينا موديل 2004-2006، بمحركين الأكثر شيوعا هو 1400 سي سي (8 صمام) الذي يولد حوالي 85 حصان، وميكانيكا تتميز بأنها "عافية" وتتحمل الشغل الشاق.

تبريد المحرك في السيارة جيد جدا إذا تمت صيانته بانتظام، نظام التعليق مرتفع عن الأرض بشكل جيد ليناسب الطرق المصرية، ومحركها يمتاز بعزم دوران جيد يعطي السيارة قوة في السحب حتى مع وجود حمولة كاملة.

أما عن سعر السيارة فيات سينا موديل 2004-2006‏‏‏، فياتي بمتوسط 180 ‏‏الف ‏جنيه الى 200 الف جنيه .

5- كيا سيفيا "شوما"

تعتمد السيارة كيا سيفيا "شوما" موديل 1995-1999، ‏على محرك سعة 1500 أو 1600 سي سي، يولد قوة تتراوح بين 90 إلى 100 حصان تقريبا.

من الناحية الميكانيكية السيارات تشبه في تكوينها سيارات مازدا القديمة، مما يمنحها اعتمادية عالية، المحرك "نفسه طويل" وأداؤه قوي على الطرق السريعة، وتتميز بتوفر قطع غيارها الميكانيكية (استيراد وجديد) بأسعار منخفضة، مما يجعلها خيار عملي لمن يبحث عن سيارة سيدان واسعة بميزانية محدودة.

أما عن سعر السيارة السيارة كيا سيفيا "شوما" موديل 1995-1999‏، فياتي بمتوسط 200 الف جنيه .‏