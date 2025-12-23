الفاو: مصر تقوم بإعادة تدوير الموارد المائية لتعظيم الاستفادة في الزراعة

أكد عبد الحكيم رجب الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، أن 80 % من الموارد المائية في كل الدول تذهب إلى قطاع الزراعة .

وقال عبد الحكيم الواعر في تصريحاته على قناة " الأولى الفضائية"، :" يجب النظر لمورد المياه كمورد أساسي وبدون المياه لا يمكن للزراعة أن تتم ".

وتابع عبد الحكيم الواعر :" هناك طرق زراعية جديدة مثل الزراعة المائية التي لا تحتاج إلى أراض ويمكن زراعتها على الأسطح ".

وأكمل عبد الحكيم واعر :" مصر تقوم بإعادة تدوير الموارد المائية لتعظيم الاستفادة من المياه ".

ولفت عبد الحكيم الواعر :" نعمل مع وزارة الزراعة المصرية لتجميع المزارعين في المدارس الحقلية التي اسستها الفاو لرفع الوعي والتدريب على طرق الزراعة الحديثة".