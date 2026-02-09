قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي
أحمد موسى عن إبطال انتخابات النواب في منيا القمح: حكم قضائي واجب التنفيذ
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سوء الحظ يطارد فتى برشلونة في الليجا

حسام الحارتي

يواصل سوء الحظ مطاردة الموهبة الشابة داني رودريجيز، جناح برشلونة الرديف، بعدما تعرض لإصابة جديدة قوية في الركبة خلال مباراة فريقه أمام بارباسترو، وسط مخاوف طبية من احتمال إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما قد يعني غيابه لفترة طويلة.

الإصابة أعادت إلى الأذهان سيناريو مؤلم عاشه اللاعب سابقًا، حين نال فرصته الأولى مع الفريق الأول تحت قيادة هانزي فليك أمام بلد الوليد، قبل أن يتعرض لخلع في الكتف أنهى ظهوره المبكر وعرقل مسيرته في لحظة مفصلية.

ويعد رودريجيز  من أبرز مواهب لاماسيا، ويتميز بمهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على المراوغة وصناعة الفارق، ما دفع برشلونة لتجديد عقده حتى 2027 رغم اهتمام أندية أخرى بضمه. كما أن تمثيله من قبل الوكيل الشهير بيني زهافي كان يفتح له أبوابًا واسعة نحو الفريق الأول.

ورغم الدعم الفني والإداري، تبقى الإصابات العائق الأكبر أمام تطور اللاعب، ليجد نفسه مجددًا في صراع مع الزمن، في انتظار نتائج الفحوصات الحاسمة، وسط تساؤلات حول قدرته على العودة أقوى وتجاوز لعنة الإصابات التي تهدد موهبة كانت على أعتاب التألق.

فاروق حسني: الثقافة فعل حياة ومقاومة للنسيان.. ذاكرة الأمم وروحها الحية

طعنها .. القصة الكاملة لتعدي زوج على زوجته في طهطا بسوهاج

حبل المرجيحة لف على رقبته.. القصة الكاملة لوفاة الطفـ ـل أدهم بشبين القناطر

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

