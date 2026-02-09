غزل المحلة يضم سيف الإمام مدافع فاركو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية الشراء

أنهت لجنة التعاقدات بنادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع اللاعب سيف الإمام، مدافع نادي فاركو، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع أحقية الشراء بنهاية الموسم، وذلك بناءً على توصيات الجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عبد العال.ويبلغ سيف الإمام من العمر 21 عامًا، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، حيث يأتي التعاقد معه ضمن خطة النادي لتدعيم الخط الخلفي بعناصر شابة وقادرة على تقديم الإضافة الفنية خلال المرحلة المقبلة.ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للمباريات القادمة.