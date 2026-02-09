قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيلون ماسك يحذر من خطر عالمي ينتظر ملايين البشر.. ما القصة؟
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
رياضة

غزل المحلة يضم سيف الإمام مدافع فاركو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية الشراء

حسام الحارتي

أنهت لجنة التعاقدات بنادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع اللاعب سيف الإمام، مدافع نادي فاركو، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع أحقية الشراء بنهاية الموسم، وذلك بناءً على توصيات الجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عبد العال.ويبلغ سيف الإمام من العمر 21 عامًا، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، حيث يأتي التعاقد معه ضمن خطة النادي لتدعيم الخط الخلفي بعناصر شابة وقادرة على تقديم الإضافة الفنية خلال المرحلة المقبلة.ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للمباريات القادمة.

