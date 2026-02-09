أحمد عبد القادر في جلسة تصوير جديدة بقميص الكرمة العراقي

شارك أحمد عبد القادر، لاعب الكرمة العراقي صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عبد القادر بقميص رقم ١٤ مع فريقه الكرمة العراقي.

ووافق النادي الأهلي على انتقال أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الكرمة العراقي، الذي تفاوض مؤخرًا لشراء عقد اللاعب،

حيث أنهى الناديان كافة الإجراءات الإدارية بشأن انتقال عبد القادر.

وتعاقد نادي الكرمة العراقي مع أحمد عبد القادر لمدة موسم ونصف الموسم قادمًا من الأهلي المصري.

وقال نادي الكرمة العراقي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "من نادي القرن إلى صقور الغربية، المصري أحمد عبد القادر لاعبًا في نادي الكرمة بعقد لموسم ونصف الموسم".

وكان عبد القادر يرتبط مع الأهلي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك أحمد عبد القادر هذا الموسم مع النادي الأهلي في 10 مباريات، بجميع المسابقات، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.