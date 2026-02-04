الكرمة العراقي يعلن تعاقده مع نجم الأهلي رسميا

أعلن نادي الكرمة العراقي تعاقده رسميا مع أحمد عبد القادر، قادمًا من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعاقد نادي الكرمة العراقي مع أحمد عبد القادر لمدة موسم ونصف الموسم قادمًا من الأهلي المصري.

وقال نادي الكرمة العراقي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "من نادي القرن إلى صقور الغربية، المصري أحمد عبد القادر لاعبًا في نادي الكرمة بعقد لموسم ونصف الموسم".

وكان عبد القادر يرتبط مع الأهلي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك أحمد عبد القادر هذا الموسم مع النادي الأهلي في 10 مباريات، بجميع المسابقات، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.