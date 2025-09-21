جيلي GX3 PRO موديل 2024.. بأقل سعر لكسر الزيرو

تعتبر السيارة جيلي GX3 PRO من أبرز السيارات التي قدمت في مصر، والتي تأتي بتجهيزات متعددة تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى عناصر الحماية والأمان، إلى جانب التصميم الخارجي، الذي ينتمي إلى الفئة الرياضية صغيرة الحجم.

وظهرت السيارة جيلي GX3 PRO في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ 750 ألف جنيه، لموديلات 2024، مع حالة كسر الزيرو، ولكن ننصح دومًا بأهمية الكشف الشامل على أي سيارة مستعملة، بالإضافة إلى مقارنة متوسط الأسعار حسب الفئة والموديل.

جيلي GX3 PRO

أداء ومحرك جيلي GX3 PRO

تعتمد السيارة جيليGX3 PRO على محرك 1500 سي سيDVVT، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

جيلي GX3 PRO

مواصفات وتجهيزات جيلي GX3 PRO

زودت جيلي GX3 PRO بسبويلر خلفي، جنوط 16 بوصة، اضاءة نهارية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية، إضاءة نهارية، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن للمساعدة على عملية الاصطفاف، كاميرا، جنوط رياضية.

جيلي GX3 PRO

وتأتي السيارة جيلي GX3 PRO بنظام إيموبليزر ضد السرقة، قفل مركزي للابواب، ريموت للتحكم، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، فتحة سقف كهربائية.