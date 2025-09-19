أسعار ومواصفات كيا تيلورايد 2025 في السوق السعودي| صور

تعزز علامة كيا الكوريةمن تواجدها في السوق السعودي للسيارات، بعدد كبير ومتنوع من اصداراتها، منها السيارة الرياضية تيلورايد 2025، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع طرحها بسعر يبدأ من 179,034 ريال سعودي.

مواصفات كيا تيلورايد موديل 2025

تستمد كيا تيلورايد موديل 2025 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 295 حصانًا، و355 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وبتقنيات الجر الكلي للعجلات.

كيا تيلورايد موديل 2025

زودت السيارة كيا تيلورايد موديل 2025 بمكابح الطوارئ الذاتية، التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، نظام الثبات الإلكتروني، مانع الانغلاق، وسائد هوائية للحماية، مراقبة إجهاد السائق، رصد ومراقبة المنطقة العمياء، كاميرا 360 درجة، نظام التحكم في قوى الجر، نظام المساعدة على الإبقاء في المسارات.

كيا تيلورايد موديل 2025

تأتي كيا تيلورايد موديل 2025 بجنوط رياضية 20 بوصة، مصابيح أمامية وخلفية LED، فتحة سقف بانوراما، شاحن لاسلكي للهواتف، مقاعد كهربائية، إضاءة محيطة، نظام صوتي مكون من 12 سماعة، شاشة ترفيه تدعم ابل كار بلاي واندرويد أوتو قياسيها 12.3 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيك.

كيا تيلورايد موديل 2025

قدمت كيا تيلورايد موديل 2025 بأبعاد خارجية بلغت 5.000 مم للطول الكلي، و1.990 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.750 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.900 مم، مع تصميم ينتمي للفئة الرياضية بملامح حادة الشكل.

أسعار كيا تيلورايد موديل 2025 في السعودية

تقدم كيا تيلورايد موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 179,034 ريال للفئة الأولى LX، وبسعر 193,580 ريال للفئة الثانية EX، بينما تترواح أسعار الفئة الثالثة والرابعة و SX 7S بين 211,226 ريال و 213,044 ريال سعودي.