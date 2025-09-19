قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر ومواصفات انفينيتي QX80 موديل 2025 في السعودية

صبري طلبه

تعد انفينيتي QX80 من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في الأسواق العالمية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام الفاخرة، وطرحت هذه السيارة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 520 ألف ريال.

أداء انفينيتي QX80 موديل 2025

تعتمد انفينيتي QX80 موديل 2025 على محرك سعة 3500 سي سي، سداسي الأسطوانات V6، تيربو مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 450 حصانًا، و700 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

انفينيتي QX80 موديل 2025

وتأتي انفينيتي QX80 موديل 2025 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع منظومة الدفع الرباعي للعجلات 4WD، بالإضافة إلى معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 10.1 كيلومتر/لتر.

انفينيتي QX80 موديل 2025

ابرز تجهيزات انفينيتي QX80

تضم السيارة انفينيتي QX80 شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 14.3 بوصة، مع دعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى شاشة اخرى، ولوحة عدادات قياس 14.3 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس.

انفينيتي QX80 موديل 2025

زودت السيارة انفينيتي QX80 بنظام صوتي ترفيهي يصل إلى 24 مكبر، بلوتوث، مقاعد تدعم خصائص التدفئة والتبريد والتدليك، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، جنوط رياضية، إضاءة LED، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح تتسم بالشراسة.

انفينيتي QX80 موديل 2025

أسعار انفينيتي QX80 موديل 2025 في السعودية

تقدم انفينيتي QX80 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 520 ألف ريال وصولاً إلى 590 ألف ريال سعودي. 

